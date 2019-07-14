İkinci Pençe Hakurk güneyine

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 27 Mayıs’ta Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde başlattığı ‘Pençe’ harekâtını yeni bir safhaya taşıyarak genişletti. Milli Savunma Bakanlığı dün bir açıklama yaparak önceki gece saat 22.00’den itibaren Kuzey Irak’ta ‘Pençe-2’ olarak adlandırılan yeni bir sınır ötesi harekâtın başladığını duyurdu.

SAAT 22.00’DE BAŞLADI





Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 operasyon planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır. Operasyon Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir” denildi.

LOJİSTİK DESTEK KESİLECEK





Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre ‘Pençe-2’ harekâtı, ilk operasyonun hedefi olan Hakurk’un daha güney kesimlerini kapsıyor. Böylece TSK unsurları, Kuzey Irak’ın daha iç kesimlerine doğru yönelerek, hâlâ bu bölgeden çok uzak da olsa Kandil’e yönelik baskıyı arttırmayı, örgütün Kuzey Irak’tan Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik lojistik desteğini kesmeyi ve Türkiye sınır güvenliğini Irak’ın daha iç kesimlerinde sağlamayı hedefliyor.

ALAN HÂKİMİYETİ SAĞLANIYOR

Yeni harekât, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi Kara Kuvvetleri’nin başta Fırtına obüsleri olmak üzere farklı topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri’ne bağlı ağırlıklı Diyarbakır ve Malatya’daki üslerden havalanan F-16 ve F-4 tipi savaş uçaklarının yoğun bombardımanıyla başladı. Karadan ve havadan yapılan bu ‘yumuşatma’ sonrası zaten bölgede bulunan komanda tugayları, Hakurk’ta ele geçirip konuşlandıkları yerlerden bölgenin daha da güneyine doğru inmeye başladı. Harekâtın sadece terörist kovalamacası değil aynı zamanda terör örgütüne bölgede yoğun bir baskıyı hedefleyen alan hâkimiyetini de içerdiği vurgulandı.

SİHA, İHA, ATAK VE AWACS

Silahlı-silahsız insansız hava araçları (SİHA-İHA), komandoların harekât güzergâhlarının ‘temiz’ olup olmadığını tespit ederken, ATAK helikopterleri ve diğer uçar birlikler atışlarla ‘terör temizliğine’ destek verdi. İHA’ların harekâttan gönderdiği görüntüler komuta kontrol merkezinde komutanlarca değerlendirilip gerektiğinde yeni hedeflere yönelik emir ve talimatlar iletildi. Bölgeyi kapsayacak şekilde düzenli görev yapan, havadan erken uyarı ve kontrol uçağı AWACS da harekâtı takip etti. TSK unsurları daha önceki operasyonlarda olduğu gibi ‘Pençe-2’ operasyonunda da ele geçirdiği yerlerde üslenmeye devam edecek.

DİKKAT ÇEKİCİ ÜÇ GELİŞME

1-Harekâtın 11 Temmuz’da Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi ile yapılan görüşmelerden sonra başlaması, Irak’ın Türkiye’nin terörle mücadeleye tam desteğini göstermesi açısından önemli.

2-S-400’lerin gelmeye başlaması nedeniyle, eğer ABD’den Türkiye’nin terörle mücadelesini baltalamaya yönelik bir anlayış devreye sokulmaya çalışılırsa, “Türkiye her durumda kendi güvenliği ve toprak bütünlüğü için gereken önlemi almada kararlılığını” ortaya koyuyor.

3-TSK, bir süredir Fırat’ın doğusuna denk gelen Suriye sınır hattına yoğun askeri sevkıyat yaptı. Fırat’ın doğsundaki güvenli bölge konusu önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek ABD heyetiyle görüşülecek. TSK Hakurk’un daha da güneyine inerek olası bir Fırat’ın doğusu operasyonuna karşı terör örgütünün Kuzey Irak’tan lojistik sağlamasını da önlüyor.

143 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar dün, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargâhı’nda düzenlenen törende, ‘Pençe-1’le ilgili bilgiler verdi. Bakan Akar, “Terör belasını bitirmekte kararlıyız. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, edecek. 27 Mayıs’tan bugüne kadar 61’i Pençe harekâtında olmak üzere Irak’ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Öte yandan dün gece bakanlığın Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise, Van’ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.