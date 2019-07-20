İkinci öğretim nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı ve tarcih tarihleri belli oldu. YKS tercih kılavuzunda bazı bölümler için yer alan 'ikinci öğretim" ibaresi, üniversiteli adaylarını meraklandırdı. Peki, ikinci öğretim nedir?
Bazı yükseköğretim kurumlarında örgün, önlisans ve lisans programlarının bir kısmının eş değeri programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde) yürütülmektedir. Bu öğretim ikinci öğretim olarak adlandırılır.
Bölümlerin ikinci öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler, örgün öğretim öğrencilerden farklı olarak harç ücreti ödemektedir.
İkinci öğretim öğrencileri bölümlerinden mezun olduklarında diplomalarında "ikinci öğretim" ya da benzeri bir ifade yer almamakta, diplomaları örgün öğretim mezunu öğrencilerle aynı olmaktadır.
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