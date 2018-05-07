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    İkinci kez hakim karşısında

    Banu ŞEN/İZMİR
    07.05.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği rahip Andrew Craig Brunson bugün ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor.

    ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanmasına İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampusu’nda bulunan İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

    İkinci kez hakim karşısındaDuruşmaya ABD’den çok sayıda yetkili ile yabancı basın mensubu da geldiği görüldü. Rahip Brunson’un eşi Norine Brunson da izleyiciler arasında. Mahkeme heyetinin bugün tanıkları dinlemesi bekleniyor.

    35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

    ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson için, 16 Nisan’da görülen ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

    Etiketler: ABD'li rahip , dava , gündem
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