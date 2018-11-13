İkinci kez disipline sevk edildi
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘Türkçe ezan’ açıklamalarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözleri nedeniyle ikinci kez ‘kesin çıkarma’ talebi ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Yılmaz’ın, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin, çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun, hızlı bir şekilde kamuoyunda sevilmemden, yükselişimden rahatsızsın. Öztürk Yılmaz sahipsiz değildir, sahibi Allah’tır ve millettir; göreceksin sen bunu kardeşim. Sen AKP ile iş tutuyorsun, onun dediklerini yapıyorsun, yanlış yoldasın, dön bu yoldan” açıklamasını yapmıştı. Bu sözler, hem Kılıçdaroğlu’nu hem de partilileri kızdırdı. CHP Grup Yönetim Kurulu, dün bir kez daha toplanarak Yılmaz’ın ‘gruptan kesin çıkarma cezası’ istemiyle ve tedbirli olarak yeniden disipline sevk edilmesine oybirliğiyle karar verdi.
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