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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.07.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

İkinci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

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İkinci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

Samsun’da 2. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk, alt kattaki balkonda bulunan çamaşır ipine takılması üzerine kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Küçük çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, İlkadım ilçesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan down sendromlu olduğu öğrenilen Toprak K. (2,5), balkon korkulukları arasından beton zemine düştü. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince küçük çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı
Düşerken balkonun çamaşır ipine takıldı

Küçük çocuk 2. katın balkonundan düştüğü sırada ise birinci katın balkonunda bulunan çamaşır ipine takıldı. Bu nedenle hızı azalan küçük çocuk kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İkinci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı
Düşme anı kamerada

Küçük çocuğun balkondan düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun balkondan yere düşmesi görülüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İkinci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi kurtardı

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