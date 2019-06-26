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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.06.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

İstanbul'da günün kahramanı! Bebeği havada yakaladı...

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Fatih'te ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebeği, 17 yaşındaki genç havada yakaladı.

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  • İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
  • İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
  • İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
  • İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Fatih'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Suriyeli Doha Muhammed, annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı. Bu sırada aynı sokakta bulunan çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, çocuğun düşeceğini fark ederek pencere altına gitti. Zabaat aşağıya düşen küçük kız, yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Doha olayı burnu bile kanamadan atlattı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyük korku yaşayan Dora'nın annesi aşağıya inerek, çocuğu aldı. Haber verilmesi üzerine Dora'nın babası Yusuf Muhammed eve geldi. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Baba Yusuf Muhammed ertesi gün de kurban kesti.

"TAM DÜŞERKEN, TUTTUM"

Küçük Dora'yı havada yakalayan Feuzi Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum.  Allah rızası için gerekeni yaptım" derken Dora'nın babası ise çocuğunu kurtaran Feuzi Zabaat'a teşekkür etti. Görgü tanığı İzzet Bayır, "Yukarıdan aşağı doğru iniyordum.  Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti.  Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Feuzi Zabaat'ın pencereden düşen Dora Muhammed'i havada tutma anları sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Feuzi Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor. 

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