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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İkinci günde ‘ani harekat’

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
İkinci günde ‘ani harekat’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat’ın doğusunda bulunan terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı harekâtının ikinci gününde askeri terminolojide ‘Ani harekât’ olarak nitelendirilen hamleler yaptı. Sınır hattındaki beton bloklar iş makineleriyle kaldırıldı, komandolar 11 köyü ele geçirdi. Askeri kulislerde karadan ve havadan vurulan hedef sayısının 200’ü aştığı belirtildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik önceki gün başlattığı Barış Pınarı harekâtının ikinci gününde askeri terminolojide ‘Ani harekât’ olarak tanımlanan hamleler yapıldı.

Komandolar, Tel Abyad yakınlarında Tel Fander ve Drubiya, Resulayn’ın batısında da Tel Halaf köyü yakınındaki sınır hattında beton duvarların iş makineleriyle kaldırılması sonrası Suriye topraklarına ayak bastı. Harekâta aşama aşama 10 bin SMO mensubunun destek vermesi bekleniyor.

Dün sabah saatlerinde çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) yumuşatma atışları yapıldıktan sonra öğle saatlerinde her iki ilçe havadan ve karadan ağır şekilde vuruldu. Savaş uçakları ve Fırtına obüsleriyle yapılan bu ‘Ani harekât’ komandoların çıplak gözle hedef belirlemeye başladığının kanıtı oldu. Komandolar, çıplak gözle tespit ettikleri terör hedeflerini işaretledi. Bu işaretlemeler sonucu harekât merkezine giden koordinatlar havadan ve karadan jetler ve obüslerle ateş altına alındı. Yoğun dumanların yükseldiği hedefler yerle bir edildi.

11 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Kara unsurlarının Tel Abyad’da çok büyük bir direnişle karşılaşmadığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, TSK’nın Tel Abyad ve Suluk bölgeleri arasında Suriye-Türkiye sınırından 8 kilometre uzakta geçici üs bölgesi kurulması için çalışmalara başladığını öne sürdü.

Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel Abyad’daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Resulayn’daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK’lı teröristlerden temizlendi. Böylece harekatın ikinci gününde kurtarılan köy sayısı 11 oldu. TSK, Tel Abyad ile Resulayn’ı birbirine bağlayan bağlantı yolunu da kontrol altına aldı. Böylece terör örgütüne dışarıdan gelebilecek lojistik ve askeri desteğin de önüne geçildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada Resulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li teröristin öldürüldüğü, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 228 olduğu duyuruldu.

RESULAYN’DA HASSAS OPERASYON

Yerel istihbarat birimlerinden alınan bilgiler, terör örgütü PKK/YPG’nin Resulayn’da büyük yığınak yaptığını gösteriyor. Bu nedenle bomba imha ekipleri ve özel kuvvetler son derece hassas çalışmalar yaparak güzergâh temizleyip komandolara yol açıyor. Resulayn’ın 5 kilometre batısından derine nüfuz etmeye çalışan komandolar, yer yer meskûn mahal çatışmasına da giriyor. TSK unsurlarının Resulayn’ın doğusunda Alluk köyüne girdiği belirtilirken, mevzileri terk edip sivil halkın arasına karışan terör örgütü üyelerinin, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanarak evlerden ateş açtığı da gelen bilgiler arasında.

AŞİRETLER YPG’YLE ÇATIŞTI

Resulayn’a bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretlerin de PYD/YPG/PKK’lı teröristlere karşı koyduğu, taraflar arasında çatışma çıktığı belirtildi. Türk jetleri, Resulayn’da alçak uçuşlarla ses duvarını aşıp sonik patlama da yaptı. Kamışlı kırsalında bulunan terör örgütüne ait mühimmat depoları, eğitim alanları da havadan ve karadan vurularak imha edildi.

BARIŞ İÇİN GİDİYORUZ

- BARIŞ Pınarı harekâtına katılan, isim ve rütbelerinin açıklanmasını istemeyen askerler Suriye tarafına geçiş sırasında duygu ve düşüncelerini Hürriyet’e anlattı. Askerler, “Savaşa değil barış getirmeye gidiyoruz. Kendi vatandaşımızın, ülkemizin güveni, komşularımızın evlerinde huzurlu yaşamaları için gidiyoruz. Duanızı eksik etmeyin, kardeşlerimizin huzuru ve güveni için gidiyoruz. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun” dediler.

JETLER  30 KM’Yİ GEÇTİ

- FIRAT’ın doğusuna yönelik yoğun hava taarruzuna katılan çok sayıda savaş uçağı, tanker uçaklarla havadan erken uyarı ve kontrol sistemi uçaklarından (AWACS) destek aldı. Jetler üslere inmeden tanker uçaklardan yakıt alarak operasyonlara devam etti. Güvenli bölgede 30 kilometre kadar derinlik hedeflendiği için Türk jetlerinin bu hattı güven altına almak amacıyla 30 kilometreden daha fazla derine inerek bombalama yaptığı da belirtiliyor. Vurulan yerlerden birinin PKK/YPG’ye ait sözde eğitim tugayı olduğu iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da harekâtta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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