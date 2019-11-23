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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-AA
23.11.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

İkinci gün de hız kesmedi... Önemli uyarı

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İkinci gün de hız kesmedi... Önemli uyarı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, Gediz Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle yüzeye yaklaşan balıkları elleriyle avlamaya başladı. Öte yandan toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin anlaşılması için, alınan numune sonuçları bekleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü 'gereken her türlü tedbiri aldık' ifadelerini kullanırken Turgutlu Kaymakamı ise "Vatandaşlarımıza önlem için balıkların yenmemesi, sağlık açısından zarar görmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık" dedi.

Ege'nin en büyük nehirlerinden Gediz'de yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düştü. Nehrin Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nden geçen bölümünde su içinde adacıklar oluştu.

Derinliğin hızla azalması nedeniyle bazı bölümlerde balıkların yüzeye çıktıkları görüldü.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, ellerini ve süzgeç kepçeleri kullanarak sudaki balıkları tutmaya başladı. Vatandaşlardan Şeymus Danış, birkaç gündür suların iyice gerilediği için nehirde balıkların yüzeyden görülebildiğini, elleriyle 50 kilograma yakın balık tuttuklarını söyledi.

Nehirde geçen yıllarda da ani su çekilmeleri nedeniyle benzeri olaylar yaşadıklarını anlatan Danış, "Nehrin bazı yerlerinde balıklar yarısı su üstünde kalacak şekilde yüzüyorlardı. Biz de elimizle yakaladık ve evimize götürdük. Dün bu balıklardan yedik. Herhangi bir anormallik ya da zehirlenme görmedik. Şu ana kadar

50 kilograma yakın balık tuttuk. Ellerimizle, sepetlerle, ağlarla balıkları toplamaya devam ediyoruz." dedi. 

 

GEDİZ NEHRİ’NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILIYOR

MANİSA’da Gediz Nehri’nde görülen toplu balık ölümlerinin neden gerçekleştiğinin anlaşılması için, alınan numune sonuçları bekleniyor.

Gediz Nehri’nin Turgutlu’dan geçen Çampınar Geçidi mevkisinde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sudan ve ölü balıklardan aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, "Balık ölümleriyle ilgili gereken her türlü tedbirimizi aldık. Gereken numuneler alınarak, gerekli mercilere ulaştırdık. Sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde belli olmasını bekliyoruz" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, "Bölgemizde daha önceki yıllarda da yaşandı. Vatandaşlarımıza önlem için balıkların yenmemesi, sağlık açısından zarar görmemeleri konusunda gerekli uyarıları yaptık. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Numunelerden çıkacak sonuca göre, gerekli işlemleri yapılacaktır" dedi.

Dün de vatandaşlar balıkları çuval ve kasalara koyarak evlerine taşıdı.

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Ölü balıklar tedirgin etmişti... Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler
Ölü balıklar tedirgin etmişti... Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler
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