İkinci dönem ne zaman başlıyor? 2020 okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu, karnelerin alındığı 17 Ocak tarihi itibariyle gündeme gelmeye başladı. 2019 2020 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler, bir yandan da ikinci kanaat döneminin başlayacağı tarihi sorguluyor. Binlerce öğrenci ve veli MEB iş takvimini araştırıyor. Peki, ikinci dönem ne zaman başlayacak? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında bilgiler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci dönem, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başladı. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN KARNE UYARISI

ANKARA'da öğrencilere karne dağıtan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her şey sadece karne değil, not değil. Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. Çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Ankara'nın Mamak ilçesinde Zeki Tartaç İlkokulunda düzenlenen 2019-2020 eğitim- öğretim yılı yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karne dağıttıktan sonra okul zilini eline alan Bakan Selçuk, öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk bölümünü tamamladıklarını beyan eden zili çaldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, öğrencilerin karnelerdeki sonuçlarla fazla ilgilenilmemesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Her birine tek tek karnelerini verirken gözlerindeki, yüzlerindeki gülümsemeyi görme şansımız oldu. Elbette ara tatiller bir nefeslenme ve çocuklarımızın zihinlerinin tazelenmesi ve okulun dışındaki hayatla tanışmaları için bir fırsat. Bu tatili velilerimiz açısından değerlendirmek elbette önemli; ama her şey sadece karne değil, not değil. Çocuklarımız karnenin dışında çok çok daha fazla bir varlık. O nedenle sadece çocuğun bütün hayatını özetleyen ve çocuğun bütün özelliklerini gösteren bir araç değil. Çocuklarımızın karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var."