İkinci devriyede 4 seçenek
SOÇİ’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı mutabakat uyarınca ilk ortak devriyeyi önceki gün Resulayn’ın doğusunda Kamışlı istikametinde yapan Türk ve Rus Silahlı Kuvvetleri unsurları, ikinci devriyeye hazırlanıyor. Devriye güzergâhı, askeri heyetlerin ikinci toplantısında netleşecek.
Rusya’dan önceki gün gelen ikinci askeri heyet ile Türk askeri heyetinin görüşmeleri dün tamamlandı. Genelkurmay Karagâhı’nda yapılan toplantıda ilk devriye faaliyetinden çıkan sonuçlar ayrıntılı şekilde görüşülürken, ikinci devriyenin nerede ve ne zaman yapılabileceğine dair seçenekler de ele alındı. İkinci ortak devriye için dört ayrı seçenek üzerinde duruluyor. İlk devriyenin yapıldığı Resulayn’ın doğusu, Fırat’ın doğusunun en batısında bulunan Ayn El Arap (Kobani) ile Menbiç ve Tel Rıfat bölgeleri. Kulislerde ikinci ortak devriye için yine Resulayn’ın doğusu ya da Ayn El Arap bölgesi öne çıkıyor. Güvenlik kaynakları, “İkinci devriye bölgesinin neresi olacağı ve ne zaman yapılacağı karargâhtaki toplantıda netleşecek. Yer belirlenirken fiziki altyapı ve güvenlik durumu elbette dikkate alınacaktır” bilgisini verdi.
İlk ortak devriyede Resulayn’ın yaklaşık 40 kilometre doğusunda 10 kilometre derinliğe inilmiş ve toplam 87 kilometre kat edilmişti. Devriyeye katılan TSK unsurlarının, bölgedeki faaliyetler ve terör örgütünün geride bıraktıkları ve halen devam eden olası tehditlerle ilgili ayrı bir raporu da Genelkurmay’da üst düzey makamlara sunacakları öğrenildi. İlk ortak devriyede hem Türk hem de Rus zırhlı araçlarında bayrak takılı olmaması dikkat çekmişti. Suriye Haber Ajansı (SANA) araçlara bayrak takılmamasının Esad rejiminin talebi olduğunu öne sürdü.
KUTSAL MEKÂNLARDA TUZAK
Barış Pınarı harekâtı bölgesinde
güvenliğin sağlanması için TSK unsurlarının arama ve tarama faaliyetleri de devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile kırsallarında ele geçirilen el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mayınların bazı alanlarda toplu olarak imhasına devam edilirken, yerel halk da teröristlerin özellikle kutsal mekanlar içinde kurdukları tuzaklara karşı uyarılıyor.
PKK/YPG TÜNELİ BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığı da dün arama tarama faaliyetleriyle ilgili olarak, “Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti” açıklaması yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle