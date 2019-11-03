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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İkinci devriyede 4 seçenek

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İkinci devriyede 4 seçenek

SOÇİ’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı mutabakat uyarınca ilk ortak devriyeyi önceki gün Resulayn’ın doğusunda Kamışlı istikametinde yapan Türk ve Rus Silahlı Kuvvetleri unsurları, ikinci devriyeye hazırlanıyor. Devriye güzergâhı, askeri heyetlerin ikinci toplantısında netleşecek.

Rusya’dan önceki gün gelen ikinci askeri heyet ile Türk askeri heyetinin görüşmeleri dün tamamlandı. Genelkurmay Karagâhı’nda yapılan toplantıda ilk devriye faaliyetinden çıkan sonuçlar ayrıntılı şekilde görüşülürken, ikinci devriyenin nerede ve ne zaman yapılabileceğine dair seçenekler de ele alındı. İkinci ortak devriye için dört ayrı seçenek üzerinde duruluyor. İlk devriyenin yapıldığı Resulayn’ın doğusu, Fırat’ın doğusunun en batısında bulunan Ayn El Arap (Kobani) ile Menbiç ve Tel Rıfat bölgeleri. Kulislerde ikinci ortak devriye için yine Resulayn’ın doğusu ya da Ayn El Arap bölgesi öne çıkıyor. Güvenlik kaynakları, “İkinci devriye bölgesinin neresi olacağı ve ne zaman yapılacağı karargâhtaki toplantıda netleşecek. Yer belirlenirken fiziki altyapı ve güvenlik durumu elbette dikkate alınacaktır” bilgisini verdi.

İlk ortak devriyede Resulayn’ın yaklaşık 40 kilometre doğusunda 10 kilometre derinliğe inilmiş ve toplam 87 kilometre kat edilmişti. Devriyeye katılan TSK unsurlarının, bölgedeki faaliyetler ve terör örgütünün geride bıraktıkları ve halen devam eden olası tehditlerle ilgili ayrı bir raporu da Genelkurmay’da üst düzey makamlara sunacakları öğrenildi. İlk ortak devriyede hem Türk hem de Rus zırhlı araçlarında bayrak takılı olmaması dikkat çekmişti. Suriye Haber Ajansı (SANA) araçlara bayrak takılmamasının Esad rejiminin talebi olduğunu öne sürdü.

KUTSAL MEKÂNLARDA TUZAK

Barış Pınarı harekâtı bölgesinde
güvenliğin sağlanması için TSK unsurlarının arama ve tarama faaliyetleri de devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile kırsallarında ele geçirilen el yapımı patlayıcılar (EYP) ile mayınların bazı alanlarda toplu olarak imhasına devam edilirken, yerel halk da teröristlerin özellikle kutsal mekanlar içinde kurdukları tuzaklara karşı uyarılıyor.

PKK/YPG TÜNELİ BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığı da dün arama tarama faaliyetleriyle ilgili olarak, “Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti” açıklaması yaptı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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