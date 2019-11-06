İkinci devriye Ayn el Arap’ta
Rusya’yla ikinci ortak devriye Fırat’ın doğusunun batı ucunda, Soçi mutabakatı öncesi terör örgütü PKK/YPG’nin yoğun varlık gösterdiği Ayn el Arap’ta (Kobani) yapıldı. Böylece TSK, Barış Pınarı harekât alanının hem doğusunda hem de batısında devriye yapmış oldu.
SOÇİ’de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rusya silahlı kuvvetleri unsurları dün Suriye’nin kuzeyinde ikinci ortak devriyeyi gerçekleştirdi. 1 Kasım’da Resulayn’ın doğusundaki ilk devriyeden 5 gün sonra yapılan ikinci devriye için TSK’ya ait 5 zırhlı araç, Ayn el Arap’a yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sınırın sıfır noktasındaki Mert İsmail köyüne geldi. Suriye tarafında da aynı ismi taşıyan köyde Rusya’ya
ait zırhlı araçlar, Türk devriye araçlarını bekledi. Sınırdaki duvarın kaldırılmasından sonra devriyede görev alacak askerler bir süre güzergâhla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu değerlendirme sonucu TSK’ya ait bir zırhlı araç Türkiye tarafında kalırken, 4 zırhlı araç Suriye tarafına geçerek, Rusya’ya ait 4 Rus zırhlı araçla saat 12.15’te ortak devriyeye başladı. Devriye güzergâhının Ayn el Arap’tan doğuya Tel Abyad istikametine doğru olduğu öğrenildi. Ortak devriyede 10 kilometre kadar derinliğe inildi.
İHA’LAR İZLEDİ
İlkinde olduğu gibi devriye havadan insansız hava araçlarıyla (İHA) izlendi. Devriyenin başlamasından kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce resmi açıklama yaptı. Devriyeye katılan TSK ve Rusya’ya ait zırhlı araçlar ile Türk ve Rus askerlerinin devriye güzergâhıyla ilgili harita üzerinde incelemelerini gösteren fotoğrafların da eklendiği açıklamada, “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı” denildi.
HEYETLER BELİRLEDİ
İkinci devriyenin güzergâhı ve zamanı da, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında 1-2 Kasım tarihlerinde yapılan ikinci görüşmede belirlendi. Devriye başlamadan önce sınır hattında havadan keşif ve karada temizlik faaliyetleri arttırılarak, devriye güzergâhlarında terör örgütü PKK/YPG’nin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın tuzakları, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timlerince (METİ) imha edildi. Bu devriyede de, terör örgütünün bölgeden ağır silahlarıyla birlikte çekilip çekilmediği, mevzi ve tahkimatlarının imha edilip edilmediği tespit edildi.
2 SAAT SÜRDÜ
İkinci ortak devriye 73 kilometrelik güzergâhta yaklaşık iki saat sürdü. Milli Savunma Bakanlığı devriye bitimi sonrası, “Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki ikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen ikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 73 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriye yaptı” açıklaması yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle