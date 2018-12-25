İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün vefatının 45. yılı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 45. yılında memleketi Malatya'da törenle anıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönünün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Valilik önündeki tören, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin, Malatya Baro Başkanı Enver Han ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın, İsmet İnönü Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.
Törene, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda anma programı düzenlendi.
Burada İnönü'nün hayatı ve askeri kişiliğini anlatan, 2. Ordu Komutanlığında görevli Binbaşı Burçin Cengiz, şunları kaydetti:
"İsmet İnönü, 89 yıllık ömrünün 67 yılını asker, diplomat ve devlet adamı olarak yüce Türk milletine üstün hizmetlerle geçirdi. İnönü, bugünkü adıyla Kara Harp Akademisini birincilikle bitirdi ve kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. O, çalışkan ve iyi bir teşkilatçıdır. Meslek hayatının başında üstlerine modern topçuluk dersi vermiş, tatbikatlar düzenleyerek büyüklerinin takdirini kazanmıştır. İnönü, yakın tarihimizdeki harplerin hemen hepsinde görev alması neticesinde planlama ve sevk idaresinde askerlik sanatının en iyi uygulayıcıları arasında yer aldı. Yemen, Balkan ve 1. Dünya Şavası'nda başarılı görevler yaptı."
Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Anadolu Lisesi Öğrencisi Yakup Tutal, "Atatürk, Çocuk ve İsmet İnönü" adlı şiiri okudu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNÖNÜ MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönünün 45’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönüyü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
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