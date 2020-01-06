MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar...
GeriGündem İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 21:56,Son Güncelleme:/

İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar...

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan iki kardeş Mardin’de jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce Silvan’a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş, Diyarbakır’ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman’ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanları alarak kayıplara karıştı.

İkinci Çiftlik Bank vurgunu Yakalandılar...

A.A. - M.A.

M.A. ve A.A.’dan bir süre haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu.

İkinci Çiftlik Bank vurgunu Yakalandılar...

Yapılan çalışmanın ardından M.A. ve A.A., ikna edilerek Mardin’in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu. Silvan Cumhuriyet Savcılığınca şüphelilerin Mardin Cumhuriyet Savcılığında SEGBİS ile ifadesi alındı.

İkinci Çiftlik Bank vurgunu Yakalandılar...

Daha sonra tutuklanma istemi ile Silvan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki kardeş, tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’daki ikinci Çiftlik Bank vakası
Diyarbakır’daki ikinci Çiftlik Bank vakası!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle