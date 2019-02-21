İkinci cemre ne zaman düşecek?
Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki dün havaya düştü. Bu gelişmenin ardından gözler suya düşecek ikinci cemrenin tarihine çevrildi. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? Cemre suya ne zaman düşecek?
Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak görülen cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bahar aylarının habercisi cemre, ikisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi olarak yüz yıllardır kabul ediliyor. İşte, ikinci cemrenin suya düşeceği tarih...
CEMRE DÜŞME TAKVİMİ
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Cemre düşmelerinin başlamasıyla birlikte nevruz hazırlıkları başlıyor.
MARMARİS'TE CEMRE İLE BİRLİKTE DOĞA CANLANDI
Baharı müjdelediğine inanılan cemrelerden ilki havaya düşerken, Marmaris’te ağaçlar çiçek açtı. Güneşli havayı fırsat bilenler de çoluk çocuk sahillere akın edip, parkları doldurdu.
Baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte Marmaris’te doğa canlanmaya başladı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Gündüz hava sıcaklıkları 17 ila 19 derece arasında seyredecek. Nem yüzde 64 civarında. Yüksek rakımlarda aralıklı yağmur bekleniyor" bilgisini verdi.
DEMRE'DE BAHAR HİSSEDİLMEYE BAŞLADI
Cemrelerden ilki havaya düştü. Antalya’nın Demre ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler çiçek açtı, ana sınıfı öğrencileri doğaya çıkıp çiçek topladı. Cemrenin havaya düşmesinin ilk gününde Demre’de güneşli bir gün yaşandı. Badem ağaçları çiçek açarken, hava sıcaklığı öğle saatinde 19-20 dereceye yükseldi. Havanın ısınmasına en çok sevinen çocuklar oldu. Anaokulunda eğitim öğretim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte doğanın içinde çiçek tarlasında gezdi ve çiçek topladı.
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