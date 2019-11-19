İkinci ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? 2019 2020 sömestr ve tatil takvimi
Kasım ara tatili devam ederken, yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil dönemleri şimdiden merak edilmeye başlandı. 18 milyon öğrencinin karnelerini alacağı sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ile beraber, ilk yarı yıl tamamlanmış olacak. Daha sonra ise ikinci ara tatil dönemi başlayacak. Peki, ikinci ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? İşte, 2019 2020 sömestr ve tatil takvimi.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrenciler için 16 Kasım tarihinde 9 gün sürecek olan ilk ara tatil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu sene uygulanmaya başlanan ara tatil dönemleriyle ilgili detaylar merak edilmeye devam ediyor. Peki, kasım tatilinden sonra hangi tatil başlayacak? İkinci ara tatil kaç gün sürecek? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar.
MEB takvimine göre, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
YARI YIL TATİLİ (SÖMEST) NE ZAMAN?
20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ARA TATİL DÖNEMİ ETKİNLİKLER İLE GEÇECEK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırladı.
Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.
Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle