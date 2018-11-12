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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
12.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İkinci 100 günü açıklayacak

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
İkinci 100 günü açıklayacak

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın tamamlanan 100 Günlük Birinci Eylem Planı’nın sonuçları ile İkinci 100 Günlük Planı hedeflerini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Erdoğan’ın 2 Ağustos’ta açıkladığı 46 milyar liralık 400 projenin bulunduğu birinci 100 günlük eylem planının süresi tamamlandı. Erdoğan, G-20 Zirvesi için gideceği Arjantin seyahatine kadar içinde yerel seçimlere dönük projelerin ağırlıklı olarak yer alacağı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nı açıklayacak.
Planda şehirlere ve bölgelere dönük, sahadan gelen raporlar doğrultusunda özel projeler yer alacak. Özellikle İstanbul ve Ankara’ya yönelik projelere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, çalışmaları tamamlanmak üzere olan planın son halini inceleyerek kamuoyuna duyuracak.

SÜRPRİZ PROJELER

31 Mart 2019’daki yerel seçimlere kadar tamamlanacak olan ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yerelde halkın talepleri doğrultusunda hayata geçirilecek ‘sürpriz’ projeler olacak. Erdoğan, 16 bakanlığın yürüttüğü ilk 100 Günlük Eylem Planı’nın performansını ve icraatların ilerlemesini takip ederken, 400 projenin uygulanmasında yüzde 90’a yakın tamamlanma oranı yakalandığı öğrenildi.

Erdoğan, Beştepe’de oluşturulan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na da İkinci 100 Günlük Eylem Planı için çalışma yapılmasını ve seçimlere dönük projelerin ağırlıkta olmasını istedi. Böylece mart ayına kadar tamamlanacak İkinci Eylem Planı, daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun görev alanına giren kısa vadeli, aciliyeti olan hedeflerden oluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm icraat, plan ve projelerin takibini Beştepe’de hazırlıkları süren sistem üzerinden takip edecek. 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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