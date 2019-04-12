‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nın sonuçlarını açıklayacak
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, aralık ayında açıkladığı ‘İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nın sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Daha çok yerel yönetimlere yönelik projelerin öne çıktığı ikinci eylem planının sonuçlarının paylaşılacağı programda yıllık ve yol haritası niteliği taşıyan 2023’e dönük hedeflerin yer alacağı projeler de kamuoyuna duyurulacak. Uzun vadeli hedefler arasında daha çok manifestoda yer verilen taahhütler ile vatandaşın taleplerine yer verilecek. Eylem planındaki birçok projenin tamamlandığı, henüz sonuçlanmayan hedeflerle ilgili Erdoğan’ın “hızlandırın” talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, 16 bakanlığın yürüttüğü projelerin performansını ve icraatların ilerlemesini de raporlar üzerinden takip ediyor.
YERELDEKİ ETKİLERİ ORTAYA ÇIKACAK
100 günlük icraat planında yer alan hedeflerle birlikte belediyelerin çalışmaları da önümüzdeki 5 yıllık dönemde 81 il karnesiyle takip edilecek. 81 ilin adalet, güvenlik, ekonomi, yatırım, ticaret, sağlık, eğitim, nüfus gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan endeksine göre başarılı şehirler ödüllendirilecek. Endekste geri kalan iller için yeni adımlar atılacak, çözüm önerileri geliştirilecek. Endeks sayesinde 81 ilde yapılan yatırımların yereldeki etkisi Beştepe’den izlenecek. Öne çıkan belediyeler her yıl ödüllendirilecek.
Erdoğan, 2 Ağustos’ta 46 milyar liralık 400 projenin olduğu ‘Birinci 100 Günlük Eylem Planı’nı, 13 Aralık’ta ise 24 milyar liralık 454 eylemden oluşan ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nı açıklamıştı.
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