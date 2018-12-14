İkinci 100 gün planı

“Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacak, onlara fırsat vermeyeceğiz” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HÜSRANA UĞRATTIK

- “Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçişini, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışan saldırılara karşı koyduk. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli aşama kaydettik. Kur, faiz ile ekonomi üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için kullananların kifayetsiz muhterislerin kursağında bıraktık. Siyaset simsarları, sözüm ona ekonomist ve köşe yazarları dillerini yutmuş durumda, çıt çıkmıyor.

AKM İHALESİ OCAKTA

- Gençlik için ‘100 Günde 100 Milyon Projesi’ ile FIFA standartlarında 34 futbol sahası ile 96 mahalle tipi spor sahası, basketbol-voleybol sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonunun yapımını sağlıyoruz. Vakıfbank Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu. Aradım, tebrik ettim. Eczacıbaşı, dünya üçüncüsü oldu. Demek ki çalışınca çok şeyler oluyor. İnşallah baskette hem erkeklerde hem bayanlarda zorluyoruz. İnşallah orada da bunu yakalayacağız. Çünkü 81 milyonluk Türkiye’ye bu yakışır. Onun için okul öncesinden sporu başlatacağız.

- İstanbul’da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha neticeye ulaştırdık. İnşallah Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ni de ocak ayı içinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp ondan sonra zaten projemiz hazır oradaki dev AKM’yi dünyaya da örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.

SAĞLIK MARKETLER

- Tıbbi sarf malzemelerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde teminine imkân veren Sağlık Market Uygulamasını hayata geçirdik. Artık gidip devlet hastanesinde, üniversiteye gidip mahalledeki, caddedeki marketten bu sarf malzemelerini almayacağız. Her şey sağlık marketten, ihtiyaçlar oradan giderilecek. Aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Buna bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane, orada hasta bana şunu söyledi; ‘Cumhurbaşkanım şunu görüyor musunuz, büyük bir marketin torbası, bunun içinde sarf malzemeleri var. Hastane benim sarf malzemeleri halletmedi. Ben de oğlumu gönderdim, bunları aldı’ dedi. Bize bu yakışır mı? Denizleri geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Şimdi sağlık marketi kurmak suretiyle inşallah bunun da halli gerçekleşti, önünü açtık.”

TEMPOYU ARTTIRMALIYIZ

Hedeflerimize ulaşmak için şahsım başta olmak üzere bakan arkadaşlarımızın tempoyu artırmaları gerektiğini biliyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur. Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkâm kesenlere, millete tepeden bakanlara, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Biz elimizden geleni yaptıkça, bu ülke için, bu millet için, istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz için samimiyetle çalıştıkça, yüce Mevlâ da işlerimizi kolaylaştıracak, önümüze çok farklı yollar açacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, geride bıraktığımız dönemde omuzlarına en fazla yük binen bakanlıklarımızdan biri oldu. Bir taraftan ekonomimizi hedef alan girişimleri boşa çıkaracak tedbirler üzerinde çalışırken, diğer taraftan da 100 günlük icraat programındaki eylemleri hayata geçirdik.

37.3 MİLYAR LİRALIK İCRAAT

İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. İlk 100 Günlük İcraat Programımızdaki kalan 60 eylemin 10 tanesinin mevzuat hazırlıklarını tamamladık. İcraat programımızdaki 400 eylemin hepsi için revize edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37.3 milyar lira sarf ettik. İcraat programının planlanandan daha az bütçeyle gerçekleştirilmesinin en önemli sebebi, uygulamaya koyduğumuz tasarruf tedbirleridir. İkinci 100 Günlük Eylem Planımızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin de bitirilmesini temin edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU’NA AÇILIŞ DAVETİ

ERDOĞAN, “Manisa, Elazığ ve Eskişehir’de 2 bin 677 yatak kapasiteli üç şehir hastanesini daha tamamlayarak, 20 adet yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal” dedi ve şöyle devam etti: “Çok önemli. Şimdiden seni açılışa davet ediyorum. Açılışta beraber olalım. İnan mutluluk duyarım. Çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar muhteşem, güzel olduğunu gör. Gör de yalandan kurtul. Gümüşhane, Ordu, Bitlis, Ankara, Yozgat, Malatya, Trabzon ve Artvin illerimizde 30 kilometre yeni karayolu tünelini hizmete açtık. Dağları deldik. Biz Ferhat’ız, Şirin de milletimiz. Şirin’e ulaşacağız, dağları delerek.”

GÖKBEY DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

- Erdoğan, konuşmasının sonunda önceki gün adını açıkladığı Gökbey genel maksatlı yerli helikopteri salondaki katılımcılara gösterdi. Erdoğan ile salondakiler arasında esprili diyaloglar yaşandı. Bir vatandaşın helikopterin çalıştırılmasını istemesi üzerine Erdoğan, “Dur bakalım burayı toz duman mı edeceksin. İsmini beğendiniz mi? Göklerin beyi olacak inşallah” dedi. Bir vatandaşın “Ne zaman bineceğiz” diye sorması üzerine, “En yakın zamanda, 2021’de seri üretime başlayacak” yanıtını verdi.

24 MİLYAR TL’LİK 454 EYLEM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 454 başlıklı programda özetle şunlar yer aldı:

- Türk dilinin doğru kullanımı, şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla kampanya başlatılması, Türkçe’nin bilinçli kullanımı için internet, iletişim, medya ve eğitim alanlarında seferberlik başlatılması

İNSAN HAKLARI PLANI

- Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesinin imzalanması

- AKINCI İHA Projesi sözleşmesinin imzalanması

- Yargı Reformu Stratejisi Belgesinin hazırlanması

- Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanması

- Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılması

- Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılması

- İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması

- İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaatına ocak ayında başlanması

- Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 ilde 50 taşınabilir sınıf yapılması

- Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi

- Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 100 arttırılması

30 OBEZİTE MERKEZİ

- Obezite ile mücadele için 30 adet obezite merkezi açılması

- Yapımı devam eden 9 adet hastane ile 1 adet ağız ve diş sağlığı merkezinin hizmete alınması

- Türkiye Açık Kaynak Platformu kurarak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi

- Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 274 milyon liralık destek verilmesi

KÜLTÜR SANAT YAYINI

- Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarını tamamlayarak, işletmeye alınması

- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 100 kilometre tek hat ray serimi yapılması

-Türkiye’de kültür-sanat ve bilim alanında referans niteliğinde yayıncı olacak TRT 2 kanalının yayına başlaması.