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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
02.01.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

İki yıl boyunca tehditle istismar etti, anne ve kızı şikayetinden vazgeçti ama...

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İki yıl boyunca tehditle istismar etti, anne ve kızı şikayetinden vazgeçti ama...

Antalya'da çocuklarına bakıcılık yapan komşusunun kızı K.D.’yi (16) "Kuzeninle sevgili olduğunuzu biliyorum, annene söylerim" diye tehdit edip, 2 yıl boyunca farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunan T.D. (40) 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, 'şantaj’ ve 'müstehcenlik’ suçlarından toplam 100 yıl 15 gün hapse mahkum edildi. Sanığa iyi hal indirimi de uygulanmadı.

Antalya’da 2015 yılında eşi çalışan, kendisi işsiz olan T.D.’nin çocuğuna komşusunun kızı K.D. bakmaya başladı. T.D., eve erken döndüğü günlerde o dönem 13 yaşındaki çocuğu "Senin kuzeninle çıktığını biliyorum. Sevgili olmuşsunuz. Bunu annene söylerim" diyerek tehdit edip taciz etmeye başladı.

Çocuğa 2 yıl boyunca farklı tarih ve yerlerde cinsel istismarda bulunan T.D., zaman zaman bu anları görüntüledi ve tehdit unsuru olarak kullandı. Tehditlere dayanamayan çocuk, geçen yıl durumu annesi H.C.’ye anlattı. Annesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan çocuk, kendisine T.D.’nin gönderdiği tehdit mesajlarını da polise verdi.

ANNE VE KIZI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. T.D. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. T.D.’nin yargılanmasına Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başlanırken, K.D. ve annesi bu sırada şikayetlerinden vazgeçti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

1,5 YILDA KARARA BAĞLANDI

Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1,5 yıl süren dava karara bağlandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, sanığın mağdur çocuğa 2 yıl boyunca şantaj ve tehditle cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiğini, eylemleri sırasında çocuğu farklı yerlere götürerek hürriyetini kısıtladığını belirterek, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.

100 YIL 15 GÜN HAPİS

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, T.D.’nin ’çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu’nu işlediğine kanaat getirerek, sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 13 yıl 6 ay, ’şantaj’ suçundan 3 yıl, ’müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, ’müstehcenlik’ suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Toplam 100 yıl 15 gün hapse ve 44 bin TL adli para cezasına mahkum edilen T.D.’ye iyi hal indirimi uygulanmadı.

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