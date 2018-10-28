İki yakayı göçmenler birleştirdi: Anahtar kelime barış olsun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİki yakayı göçmenler birleştirdi: Anahtar kelime barış olsun
GeriGündem İki yakayı göçmenler birleştirdi: Anahtar kelime barış olsun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.10.2018 - 20:17, Son Güncelleme:

İki yakayı göçmenler birleştirdi: Anahtar kelime barış olsun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki yakayı göçmenler birleştirdi: Anahtar kelime barış olsun

Türkiye dünyada en fazla mülteciyi barındırırken Yunanistan da göçmenlerin hedefindeki Avrupa’ya açılan ülke konumunda. Kartepe Zirvesi’ne katılmak için Türkiye’ye gelen Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, “AB’de hiçbir ülke, Türkiye’nin temel bir rolü olduğu gerçeğini kabul etmeden mülteci sorununa çözüm bulamaz” dedi.

DÜNYADA 258 milyon göçmen bulunuyor. Sadece geçen yıl 68.5 milyon kişi zulüm, çatışma, şiddet, insan hakkı ihlalleri veya başka sebeplerle yerinden edildi. Bu süre içinde en az 6 bin kişiyse ‘göçmen’ olabilmek için yollarda kayboldu veya hayatını kaybetti. Ortak bir denizi paylaşan iki ülke Türkiye ve Yunanistan, bu süre içinde bir başka şeyi daha paylaşır oldu: Ege Denizi’nin iki yanındaki göçmen krizini... Türkiye dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke durumuna gelirken Yunanistan da bu göçmenlerin gitmeyi en çok istediği yer olan Avrupa’ya açılan ülke konumuna yerleşti. Peki bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi? Kartepe Zirvesi’nde görüştüğümüz Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas sorularımızı şöyle yanıtladı:

İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ

“Göç meselelerinin iki yönü var. Öncelikle başarılı sonuca ulaşmak için işbirliği yapmalıyız. Bunun için iki taraf da ortak meseleleri olan mülteci meselelerinde, birbirlerinin zorluklarının bilincinde olmalı. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan Göçmen Anlaşması var. Yunanistan, AB’yle yapılan her toplantıda Türkiye’yi destekliyor. AB’de hiçbir ülke, Türkiye’nin temel bir rolü olduğu gerçeğini kabul etmeden mülteci sorununa çözüm bulamaz. Türkiye ve Yunanistan da iletişimi ve iki ülkenin işbirliğini ilerletmek için bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Mülteci konusu insani bir meseledir ve tüm ülkeler bu konuyu Cenevre Sözleşmesi, insan hakları ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde ele almalı. İki ülke arasındaki ilişkiyi tanımlayan anahtar kelime ‘barış’ olmalı. Türk ve Yunan halkı barış için ortaklaşa tutum almalı.

DOSTLUĞUMUZU PEKİŞTİRİR

Her alanda işbirliği yapıyoruz. Özellikle sahil güvenliği alanında sıkı bir işbirliği içindeyiz. Emniyet güçleriyle ilgili işbirliği konusundaki sorunları da aşabileceğimizi düşünüyorum. Türk bakanlar Yunanistan’a gelmeli, Yunan bakanlar da Türkiye’ye ziyarette bulunarak bizim gibi ortak sorunlara çözüm aramalı. Birlikte kafa yormak dostluğumuzu pekiştirecektir. Şu an en önemli konu Türkiye’nin önümüzdeki 3-4 ay boyunca Yunanistan’a gerçekleşen düzensiz geçişleri tamamıyla önlemesi. Böylece Yunanistan da adalardaki aşırı dolu kamplarını boşaltabilir.”

SOYLU’YA DAVET

Bakan Vitsas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla sürekli bir iletişim halinde olduklarını ama yüz yüze ilk defa önceki gün Kartepe Zirvesi’nde bir araya geldiklerini söyledi. “İki ülke tüm bu süreçte birbirinden ne öğrendi?” sorusuna da Vitsas şöyle yanıt verdi: “Her şeyin her zaman daha iyisi yapılabilir. Sahil güvenlik işbirliklerimizi ilerletebiliriz. Şu an Kos-Bodrum ve Lesbos-Ayvalık arasında çok sıkı bir sahil güvenlik işbirliği sürüyor. Sayın Soylu’yu Yunanistan’a davet ettim, umarım gelir.”

‘GÖÇMENLER DE GÖÇMEN OLMAK İSTEMEZ’

2015 ve 2016 yıllarında 1 milyondan fazla mülteci Yunanistan’a ulaştı. Türkiye ve AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasından sonra bu sayı azaldı. 2017’nin ikinci yarısında yeniden arttı. 2018 Mayıs’ta Yunanistan’daki göçmen sayısı 600 bindi. Yunan halkı bu yoğun göçle ilgili ne düşünüyor? Bakan Vitsas, şunları söylüyor: “Çoğu Yunan dayanışma gösteriyor. Elbette bazen mültecilerin kendi sorunları olmaması gerektiğini söyleyenler çıkıyor. ‘Mültecileri istemiyoruz’ dediklerinde ‘Mülteciler de kendilerinin mülteci olmasını istemiyor’ diyorum. Yerel halk ve mültecilerin haklarının eşitliğini dengede tutmak önem kazanıyor. Kamplar en ideal yol değil. Mültecilerin ülkelerindeki sorunlar çözülene kadar zorunlu bir yöntem. Baskıyı azaltmanın diğer yolu mültecilerin yükünü AB ülkeleriyle paylaşabilmekten geçiyor. Yunanistan’da yabancı düşmanlığına karşı verdiğimiz savaşı kazandık ama her zaman tetikteyiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

İlber Ortaylı: Atatürk’ün hayalindeki ülke

Kabinede revizyon beklentisi

Oynak, taze, müsait, yollu TDK’da kalıyor