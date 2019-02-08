İki ülke arasında Adem Yılmaz tartışması
BLOOMBERG haber sitesi, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında Washington’da gerçekleşen görüşmede ABD’nin iade talebine rağmen Türkiye’ye gönderilen Türk vatandaşı Adem Yılmaz nedeniyle çok sert tartışmaların yaşandığını bildirdi.
Yılmaz, Almanya’da bulunan Amerikan hedeflerine bombalı saldırı planları yapmaktan 11 yıl hapis cezası almıştı. ABD ise Yılmaz’ı 2006 yılında Afganistan’da ABD’li askerlere yönelik gerçekleşen suç saldırıdan sorumlu tutuyor. Alman mahkemesi, bir kişinin aynı suçlamalardan iki kez yargılanmasını yasakladığı gerekçesiyle ABD’nin talebini reddetmişti.
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