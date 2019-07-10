İki Türk, bir İskoç, bir İranlı... ÇYDD için yüzecekler
Bir İranlı, bir İskoç ve iki Türk yüzücü, gelecek ay Manş Denizi’ni yüzerek geçecek. Emre Deliveli, Deniz Kayadelen, Raha Akhavan ve Darren Watson, en az 38 kilometrelik zorlu deneme öncesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) için bağış toplamayı planlıyor. Amaçları 500 öğrenciye burs sağlayabilmek. Yüzücülerden İranlı Raha Akhavan ve Emre Deliveli ile buluşup Caddebostan sahilde yaptıkları antrenmanı izledik.
İNGİLTERE ile Fransa arasında bulunan Manş Denizi yüzerek geçenlerin sayısı, araştırmalara göre, dünyanın zirvesi olarak nitelendirilen Everest Dağı’na çıkan dağcı sayısından daha az. 16 saat aralıksız soğuk ve akıntılı bir parkurda yapılan yüzme için iyi antrenmanlı ve dayanıklı olmak gerekiyor. Yüzücüler Emre Deliveli, Deniz Kayadelen, Raha Akhavan ve Darren Watson’dan oluşan ‘Out of our Confortzone’ (Konfor Alanının Dışında) grubu da adını Manş Denizi’ni geçenler arasında yazdırmak için hazırlanıyor. Emre Deliveli ve Deniz Kayadelen’nin Türk, Raha Akhavan’ın İran, Darren Watson’ın ise İskoç kökenli olduğu grup, bu yüzme denemesi için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) adına bağış toplamayı hedefliyor. Manş Denizi’ni geçmeden önce sıkı bir antrenman sürecinden geçen gruptan Emre Deliveli, Raha Akhavan ve ÇYDD derneği yöneticileri ile İstanbul Caddebostan sahilinde bir araya geldik.
KONDİSYON ÇOK ÖNEMLİ
Açık su yüzücülüğünde esas önemli olanın dayanıklılık ve uzun süreli kondisyon olduğunu belirten Deliveli, profesyonel anlamda yüzmeye iki yıl önce başlamış. “Yüzmeye başladıktan kısa süre sonra uzun süreler yüzebildiğimi fark ettim” diyen Deliveli, her geçen gün kendi sınırlarını zorlamayı sevdiğini anlatıyor. Frankfurt’ta yaşayan Kayadelen ise onlarca madalyaya sahip profesyonel bir yüzücü. Kayadelen ve Deliveli 2018 yılında Yunanistan’ın Simi Adası’ndan Datça’ya yüzerek açık su yüzüşlerine başlamışlar. Daha sonra yolları Sabancı Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan İranlı Raha Akhavan ve İskoçya’da yaşayan Darren Watson’la kesişmiş.
BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTILAR
Bir yüzme grubu kuran dörtlü Manş Denizi’ni geçme rüyasıyla antrenmanlara hız veriyor. Deneyimli antrenörler Kamil Resa Alsaran ve Fatih İşçener gerek teknik gerek kondisyonel çalışmalar yaptırarak yüzücülerle yakından ilgileniyor. Bu sırada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile bir araya gelen grup bu parkur için bir bağış kampanyası başlatmaya karar veriyor. Grup, 22-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıkları yüzüş öncesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapılması çağrısında bulunuyor. Konu hakkında bilgi veren ÇYDD Spor Koordinatörü Serpil Çakmak Karan, “Bu yıl 30. yılını kutlayan ÇYDD olarak son dönemlerde spor alanında daha çok çalışma yapmaya başladık. Bir spor birimi kurduk. Bu bağış kampanyası ÇYDD için de bir ilk olacak. Amacımız 500 öğrenciye burs sağlayabilmek. Bu tür etkinliklerimizin bir diğer amacı ise bursiyerlerimize spor bilincini aşılamak. Bu noktada da ‘Out of our Confortzone’ grubumuz öğrencilere rol model olacak” ifadelerini kullanıyor. Karan, topladıkları bursları ‘Bir Işık da Siz Yakın’ projesinde kullanmayı planladıklarını aktarıyor.
Manş’ı geçen ilk İranlı kadın olacak
Raha Akhavan, yüzmeye Tahran’daki üniversite yıllarında başlamış. Akhavan yüzme macerasını, “İran’da yarı profesyonel olarak yüzüyordum. Türkiye’ye geldiğimde kendimi yüzme alanında nasıl geliştirebilirim diye düşünmeye başladım. Boğaz’da ilk uzun yüzme denemelerimi yaptım. Türkiye’deki yüzme camiasıyla tanışmam en büyük şansım oldu. Fatih ve Kamil Hoca’ya çok minnettarım. Kendimi sürekli geliştirerek yüzme sürelerimi ve dayanıklılığımı artırdım. Manş Denizi için hazırlanmaya başladım. Haftalık hedefler koyup havuz ve deniz çalışmaları yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftada 4-5 gün olmak üzere ayda 40-50 kilometre yüzüyorum. Başarırsam Manş’ı geçen ilk İranlı kadın olacağım.” sözleriyle anlatıyor.
16 SAAT ARALIKSIZ KULAÇ
Plana göre Emre Deliveli, önce solo olarak Manş Denizi’ni geçme denemesi yapacak. Bir gün sonra da dörtlü grup olarak zorlu parkurda kulaç atacaklar. Deliveli parkuru şöyle anlatıyor: “Manş’ın en kısa noktası 34 kilometre. Su çok soğuk, 16 derece. Ölümcül olmasa da insanın cildini kızartan, yüzücüleri zorlayan denizanaları var. Parkurun en büyük handikaplarından biri medcezir olması. Su sürekli yüzücüyü zorluyor. İngiltere’den girişte ve Fransa’dan finale ulaşırken akıntı sizin ilerlemenize izin vermiyor. Bu noktada çok güçlü olmanız lazım. Gece ve gündüzü görüyorsunuz. 16 saat boyunca denizde sıvı olarak besleniyorsunuz. Tekneye dokunmak yasak, dokunursak diskalifiye oluruz.”
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