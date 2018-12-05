İki TIR şoförü ölü bulundu! Arkasından korku filmi gibi bir olay çıktı
Adana’nın Pozantı İlçesi’nde TEM otoyolunda iki TIR şoförü araçlarının önünde ölü olarak bulundu. Esrarengiz ölümlerin ardından ise korku filmi gibi bir olay çıktı. Kavga eden iki TIR sürücüsünden biri aldığı çekiç ve bıçak darbeleri nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Pozantı ilçesinde TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki 06 VVP 99 plakalı TIR Behçet Birkaç'a çarptı.
Çarpma neticesinde Birkaç olay yerinde, Kocabaş ise kaldırıldığı Pozantı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, TIR sürücüsü D.K'yi ifadesini almak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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