İki tahliye
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile cinayet tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Yavuz Karakaya tahliye edildi.
MİT TIR’larının durdurulması davasında tutuklu yargılanan Celepoğlu ve 15 Temmuz darbeye teşebbüs davasında tutuklu yargılanan Karakaya cezaevinden çıkamayacak. Celepoğlu ve Karakaya’nın tahliyesi ile 12. yılına girecek olan Dink cinayeti davasında 4 tutuklu sanık kaldı. Mahkeme sanıklar Ahmet İskender, Coşkun Çakar, Yunus Yazar, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Mehmet Akif Yılmaz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Halil İbrahim Koca, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. m
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