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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İki şehrin pastırma tartışması: ‘En iyisini biz yaparız’

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İki şehrin pastırma tartışması: ‘En iyisini biz yaparız’

Hürriyet’in ‘Ankara Fısıltıları’ köşesinde yer alan Erdoğan’ın, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” sözleri, pastırmacılar arasında polemiğe yol açtı. Kastamonulu pastırmacılar Erdoğan’ın sözlerine destek verirken Kayserililer, “Pastırmanın anavatanı bizim memleket” diyor.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye, “Kastamonu pastırması daha iyi” diyerek takılmış, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” sözleri de Hürriyet’in yeni köşesi ‘Ankara Fısıltıları’na konu olmuştu.

İki şehrin pastırma tartışması: ‘En iyisini biz yaparız’

TÜY GİBİ İNCEDİR

Kastamonu’da pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu, Kastamonu pastırmasının Türkiye’ye mal olduğunu belirterek, “En büyük özelliklerinden biri makine ve satırla değil bıçakla kesilmesi ve ince olması. Tüy gibi incedir. İkinci özelliği pastırmamız dışarıda rüzgar ve güneş ile kurur, fırında kurumaz. Üzerinde sadece kaya tuzu vardır. 4-5 gün tuzda yattıktan sonra yıkanıp, askıya asılır. Artık tüm Türkiye Kastamonu’nun pastırmasını tanımaya başladı” dedi.
Kentte pastırmalı kahvaltıları ile ünlü restoranın sahibi Cahit Kanburoğlu da “Pastırma Kastamonu’da yenir. Kayseri pastırması fırında pişer, Kastamonu pastırması doğada pişer. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Mehmet Özhaseki Bey ile Kastamonu’ya pastırma yemeye bekliyoruz” diye konuştu.
Kayserili pastırmacılar ise Türkiye’nin en iyi pastırmasının Kayseri’de olduğunu savundu. Kayseri’de pastırma satışı yapan Mustafa Tokluman, “Türk halkının Kayseri pastırmasına bir teveccühü vardır. Şöyle bir gerçek var ki her 10 kişiden 4’ü pastırma tüketir. Bu 4 kişiden 3’ü de Kayseri pastırmasını tercih eder. Cumhurbaşkanımız da bizim için nihai bir tüketicidir. Görüşüne saygı duyarız. Türkiye’nin de bir gerçeği var ki, Kayseri pastırmasını Türkiye’de sevmeyen ve tatmayan yoktur. Kastamonu’nun da pastırması güzeldir” diye konuştu.

BİZİMKİSİ BENZERSİZ

Pastırma işletmeciliği yapan Gürhan Kaya, pastırmanın anavatanın Kayseri olduğunu vurgulayarak, “Pastırmayı Kastamonu, Sivas veya Afyonlular da yapıyor. Bizim Kayserimizin havasından dolayı bizim burada üretilen pastırmalar Türkiye’nin hiçbir yerinde yoktur. Sadece Kayseri’de değil, dünyada da ismimiz var. Bütün devlet büyüklerimize ve Türkiye’nin çeşitli illerine pastırma ve sucuk gönderiyoruz. Kayserimizin adı her zaman pastırma, sucuk ve mantı ile geçer. Kastamonu’ya pastırma kurutup da gönderiyoruz. Bizden alıyorlar. Biz işçiliğini yapıyoruz” dedi. m DHA

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