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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

İki şehri birbirine düşüren heykel Niğde'de

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İki şehri birbirine düşüren heykel Niğde'de

Niğde'de 1933 yılında Göllüdağ'da bulunan geç Hitit dönemine ait 2800 yıllık "Çift Aslan" heykeli, gün yüzüne çıkarıldıktan sonra Kayseri Müzesi'ne gönderilmişti. Heykel, büyük tartışmalar sonucu Niğde’ye getirildi.

Çiftlik ilçesindeki Göllüdağ Hitit Şehri, 1932’de Civan Ali adında bir köy çobanının yetkililere haber vermesi sonucu fark edilerek gün yüzüne çıkarıldıktan sonra Kayseri Müzesi'ne gönderilen "Çift Aslan" heykeli, büyük tartışmalar sonucu Niğde’ye getirildi. Meclis'te de tartışmalara neden olan 'Çift Aslan' heykelini daha önce Nevşehir’in istediği ancak Niğde sınırlarında bulunduğu için Niğde’ye getirilmesi kararına varıldığı öğrenildi. 

1933 yılında Geç Hitit dönemine ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı Niğde Göllüdağ kazısında bulunan ve o dönem Niğde’de müze olmadığı için Kayseri Müzesi'ne gönderilen Çift Aslan heykeli, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onayı ile yeniden Niğde Müzesi'ne nakledildi.

Dr. Hamit Zübeyr Koşay tarafından 1933 yılında gün yüzüne çıkarılan Çift Aslan heykeli, M.Ö 8. yy.’la tarihleniyor.

Niğde Göllüdağ yerleşkesi kazılarında elde edilen çift başlı aslan heykelinin yerleşkenin en yüksek noktasına kurulmuş olan saray veya tapınak olduğu tahmin edilen yapının güney tarafındaki girişine ait olduğu düşünülüyor.

İki şehri birbirine düşüren heykel Niğdede
Beyaz andezit taştan işlenen, 1 metre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda olan aslanlar sağdan iki, soldan dört olmak üzere altı parçadan oluşuyor.
Yekpare olmaması nedeniyle 6 parçaya bölündükten sonra nakli yapılan aslanların uzun süren girişimler sonucu Niğde’ye 85 yıl sonra getirildiğini söyleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, önemli müzelerden birisi olan Niğde Müzesi’nin yeni bir eser daha kazanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İki şehri birbirine düşüren heykel Niğdede
Vali Şimşek, "Niğde Müzesi Anadolu arkeolojisini yansıtan önemli müzelerden birisi. Gerek içerisinde bulundurduğu eserler gerekse bu eserlerin teşhir ve tanzimi açısından önemli bir müze. Nitekim 2003 yılında Avrupa’da yılın müzesine aday gösterilmiş ve ilk 3’e kalmıştır. Bugünlerde ise ilimiz müzesine yeni bir eserin kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. Çift Aslan Heykeli Kayseri Müzesinden ilimiz müzesine nakledildi" dedi.
İki şehri birbirine düşüren heykel Niğdede


 

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