2 şehir 2 anlamsız kavga herkesi şaşırttı
Şanlıurfa’da, 2 kişi arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıktığı iddia edilen tabancalı kavgada 1 kişi yaralandı. Benzer bir olay da Karaman'da yaşandı 'yan bakma' kavgasında 3 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Devteşti mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen iki kişi arasında ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredeki esnaf müdahale edip tarafları ayırmaya çalışırken, ismi öğrenilmeyen 1 kişi ise belindeki tabancayı çıkarıp Sabri B.’nin sol bacağına ateş açtı. İsmi öğrenilmeyen kişi kaçarken yaralanan Sabri B., olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Karaman'da "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi'nde iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, üniversite öğrencisi Ziya D. (19) ile YıldırımD. (21) bıçakla, Eren Y. (19) de başına isabet eden taşla yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Olaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
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