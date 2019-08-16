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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
16.08.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

İki şehir iki feci olay... Korkunç şekilde bulundular

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İki şehir iki feci olay... Korkunç şekilde bulundular

Hatay'ın İskenderun ve Sakarya’nın Taraklı ilçelerinde iki kişi boğazı kesilmiş halde bulundu.

HATAY'DA KURTARILAMADI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizciler Mahallesi'nde Muhammet İbret'ten (66) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine araştırma yapan ekipler, İbret'i mahalleden geçen demir yolu hattında boğazı kesilmiş şekilde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, İbret ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Antakya Devlet Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Muhammet İbret, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKARYA'DA DA AYNI SON

SAKARYA’nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

Taraklı Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin 20- 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından kimliğinin tespit edilmesi ve otopsi yapılması için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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