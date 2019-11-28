Çavuşoğlu: İki S-400 bataryası yeterli değil

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun S-400 sisteminin işletilmemesine yönelik sözleri) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Hava savunma sisteminin ciddi bir maliyeti var ama maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. Halihazırda Türkiye sınırında kalacak olan tek batarya İspanyolların Patriot bataryaları. İtalyanlar, SAMP-T hava savunma sistemi bataryasını sınırdan çekmekte. Dolayısıyla Türkiye’nin hava savunma sisteminde ihtiyaç var, eksiği var. Biz şu anda üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor.

S-400 veya diğer alımlarda ihtiyaçlarımızın karşılanmasını, hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade edilmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net şekilde söyledi. Hiç kimseye bir taahhütte bulunmadık. Bulunmamız mümkün değil, böyle bir hava yaratılmasın. Amerika ile ilişkimizi zehirleyen, olumsuz etkileyen konular var. Bunlardan biri S-400. Amerika ziyaretimizde bu konuda mutabık kalmadık. Görüşlerimiz hâlâ farklı. Biz ABD ile konuşmaya devam ederiz ama esasen dayatmacı üslubu ya da yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.

ABD SATABİLECEKSE PATRIOT ALIRIZ

Bu konuda endişeleri varsa bizim teklifimizi kabul ederler. Bizim şu anda yeni sistemlere de ihtiyacımız var. Sadece bir-iki tane S-400 bataryası bizim için yetersiz. Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Türkiye’nin sınırları uzun.

Eğer Amerika garanti verebilecekse, satabilecekse Patriot da almak isteriz. Eğer Amerika Patriot konusunda bize olumlu yaklaşıp Kongre’den de onay alabilirse müzakere ederiz. Hatta ilk defa bu ziyarette (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde) ortak üretim ve teknolojiyle ilgili Amerikalıların da olumlu yaklaşımı oldu. Ama bunların garantisi yok. Sözle olmaz. Yine diğer ülkelerden de pekala alabiliriz. En kötü senaryoda F-35’i alamadığımız zaman, yine bizim uçağa ihtiyacımız olduğu zaman başka alternatiflere bakmak durumundayız. Hem değişik bahanelerle satmayacaksın, hem de ‘Başka yerden alamayacaksın’ Böyle bir dünya yok.”