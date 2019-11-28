Çavuşoğlu: İki S-400 bataryası yeterli değil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇavuşoğlu: İki S-400 bataryası yeterli değil
GeriGündem Çavuşoğlu: İki S-400 bataryası yeterli değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sevil ERKUŞ / ANKARA
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu: İki S-400 bataryası yeterli değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çavuşoğlu: İki S-400 bataryası yeterli değil

TÜRKİYE’nin elindeki iki S-400 bataryasının ülkenin güvenlik ihtiyacı için yeterli olmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni sisteme ihtiyaçları olduğunu, bunu da Rusya ya da ABD’den alabileceklerini söyledi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun S-400 sisteminin işletilmemesine yönelik sözleri) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Hava savunma sisteminin ciddi bir maliyeti var ama maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. Halihazırda Türkiye sınırında kalacak olan tek batarya İspanyolların Patriot bataryaları. İtalyanlar, SAMP-T hava savunma sistemi bataryasını sınırdan çekmekte. Dolayısıyla Türkiye’nin hava savunma sisteminde ihtiyaç var, eksiği var. Biz şu anda üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor.

S-400 veya diğer alımlarda ihtiyaçlarımızın karşılanmasını, hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade edilmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net şekilde söyledi. Hiç kimseye bir taahhütte bulunmadık. Bulunmamız mümkün değil, böyle bir hava yaratılmasın. Amerika ile ilişkimizi zehirleyen, olumsuz etkileyen konular var. Bunlardan biri S-400. Amerika ziyaretimizde bu konuda mutabık kalmadık. Görüşlerimiz hâlâ farklı. Biz ABD ile konuşmaya devam ederiz ama esasen dayatmacı üslubu ya da yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.

ABD SATABİLECEKSE PATRIOT ALIRIZ

Bu konuda endişeleri varsa bizim teklifimizi kabul ederler. Bizim şu anda yeni sistemlere de ihtiyacımız var. Sadece bir-iki tane S-400 bataryası bizim için yetersiz. Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Türkiye’nin sınırları uzun.

Eğer Amerika garanti verebilecekse, satabilecekse Patriot da almak isteriz. Eğer Amerika Patriot konusunda bize olumlu yaklaşıp Kongre’den de onay alabilirse müzakere ederiz. Hatta ilk defa bu ziyarette (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde) ortak üretim ve teknolojiyle ilgili Amerikalıların da olumlu yaklaşımı oldu. Ama bunların garantisi yok. Sözle olmaz. Yine diğer ülkelerden de pekala alabiliriz. En kötü senaryoda F-35’i alamadığımız zaman, yine bizim uçağa ihtiyacımız olduğu zaman başka alternatiflere bakmak durumundayız. Hem değişik bahanelerle satmayacaksın, hem de ‘Başka yerden alamayacaksın’ Böyle bir dünya yok.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle