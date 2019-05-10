İki polise ‘Reina’ beraatı
İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina’da 2017 yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 39 kişiyi öldüren Abdülkadir Masharipov’u durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yapmadan serbest bıraktıkları iddiasıyla yargılanan iki polis beraat etti.
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ‘görevi ihmal’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memurları Akif A. ile Süleyman G. katılmadı. Mahkeme, suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle iki polisin beraatına karar verdi.
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