İki partinin ittifak çalışması sürüyor... İşte uzlaşılan son iller
CHP – İYİ Parti ittifakında 22’si büyükşehir 46 ilde uzlaşma sağlandı.
CNN TÜRK’ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre CHP’nin elinde bulunan Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Burdur ve Sinop dışında Bolu, Kırşehir, Sivas Erzincan, Artvin, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Bartın’da CHP adayları desteklenecek.
Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar, Osmaniye ile bir son dakika değişikliği olmazsa Elazığ ve Yozgat İYİ Parti’ye bırakıldı.
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