İki parti de kendi teşkilatına soracak
YEREL seçim çalışmaları kapsamında işbirliği görüşmelerini sürdüren CHP ve İYİ Parti’nin teknik çerçevedeki ilk görüşmesi dün yapıldı.
CHP’li Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın hangi illerde işbirliği yapılabileceğini değerlendirdi.
OY GEÇİŞKENLİĞİ
İlk etapta büyükşehirler üzerine bir görüşme yapıldı. Öncelikle hangi büyükşehirlerde işbirliği yapılabileceği ve o büyükşehirde hangi partinin adayının desteklenebileceği konusunda görüşme yapıldı. Her iki taraf toplantıya, işbirliği yapılabilecek büyükşehirleri saptayarak gitti. Ayrıca CHP ve İYİ Parti’nin il bazında aldığı oylar ve o ilin oy geçişkenliği üzerine yapılan anketler incelendi. Aynı çalışma il ve ilçe bazında da yapılacak. Ancak işbirliği yapılacak olan yerler sadece masa başı çalışmalarla saptanmayacak, bu çalışmanın sahaya nasıl yansıyabileceği de ele alınacak. Önceden belirlenen il ve ilçelerde örgüte danışılacak, örgütün rızası alınacak.
TEKRAR BULUŞACAĞIZ
Koray Aydın, görüşmenin ardından şunları söyledi: “Aramızdaki müzakereyle ortaya çıkmış olan tablonun liderler seviyesinde ve parti başkanlık divanı seviyesinde aktarılması için hafta başı tekrar buluşmak üzere ayrıldık.”
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