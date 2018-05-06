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    İki otomobil de düğünden dönüyordu

    Hürriyet Haber
    06.05.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale'de farklı düğünlerden gelenlerin içinde bulunduğu otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

    KIRIKKALE'de düğünden dönenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    Ramazan Hato (41) idaresindeki 06 RRC 94 plakalı otomobil, Mesut Altınyurt'un kullandığı 71 BA 684 plakalı otomobille eski Samsun yolu Vali Konağı mevkisinde çarpıştı.     

    71 BA 684 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki boş arsaya devrildi.     

    Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.     

    Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Adil Yeşilyurt (20), Berat Karagöz (19), Batuhan Çorak (20), Mustafa Kılıçarslan (40) ve Sıtkı Pozan (18), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.     

    Yaralılardan Yeşilyurt, Çorak ve Hato, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Altınyurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.     

    Kazazedelerin yakınları, hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.     

    Her iki araçtakilerin farklı düğünlerden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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    Etiketler: trafik , gündem
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