Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

    İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

    Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)
    27.06.2018 - 19:42 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Kaza, öğleden sonra Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun 30’uncu kilometresindeki Hisar Mahallesi’nde meydana geldi.

    Sürücüleri ve plakası öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan Ferhat Tangüneş, Gökhan Aral, İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş yaralandı.

    Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga konuldu.

    Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri