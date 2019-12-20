İki ölümlü kazanın sanığı serbest kalınca adliye koridoru karıştı

Kaza, 16 Şubat günü, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile Elçin Özyurt yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile arkasında oturan, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Elçin Özyurt, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TUTUKLU YARGILAMA KARARI



Yürütülen soruşturmanın ardından Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca Elçin Özyurt hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Özyurt'un, olayda 'asli kusurlu' olduğuna dair bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle kazadan 41 gün sonra tutuklu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine Özyurt, tutuklandı.



Mahkeme dava sonunda Elçin Özyurt'u, üzerine atılı taksirle iki kişinin ölümüne asli kusurlu olarak sebebiyet verme eylemi nedeniyle önce 8 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, sanığın son duruşma beyan ve dilekçesinde üzüntü ve pişmanlığını dile getirmesini, duruşmalardaki hal ve tavırlarını, lehine indirim nedeni kabul ederek, cezasını 6 yıl 8 aya indirdi.



DAVA BAM'A TAŞINDI



Taraf avukatları davayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşıdı. 11. Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Elçin Özyurt, hayatını kaybeden iki gencin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Özyurt, böyle bir kazanın yaşanmasını istemediğini ve ailenin acısını yüreğinde hissettiğini savundu. Her şeyin bir anda olduğu ağlayarak anlatan Özyurt, "Aileden af diliyorum. Gerçekten durumu kurtarmak imkanım olsaydı kurtarırdım. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.



Kazada hayatını kaybeden Ahmet Turan Çelik'in babası Mehmet Çelik, sanığın acılarını paylaştığına inanmadığını söyledi. Ölen Muhammet Açıkgöz'ün annesi Sultan Açıkgöz de sanıktan şikayetçi olduğunu, iki evladını birden mezara verdiğini söyledi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Açıkgöz, "Biz evlatlarımızı göremiyoruz. Fotoğrafları ile yaşıyoruz, elbiselerini kokluyoruz. Sanık evladını görebilecek ama biz bir daha çocuklarımızı göremeyeceğiz" diyerek gözyaşı döktü.



TAHLİYE KARARI SONRASI ORTALIK KARIŞTI



11. Ceza Dairesi, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığa verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezasını bozarak, cezayı 5 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına, ölenlerin yakınları büyük tepki gösterdi. İki kişinin ölümüne neden olan bir kişinin 9 aylık tutukluluktan sonra serbest kalmasını içlerine sindiremediklerini söyleyen aileler ile sanık avukatları arasında adliye koridorunda arbede yaşandı. Araya giren polisler, avukatları adliyeden çıkardı. Anne Sultan Açıkgöz, “Oğlumu istiyorum. Bana oğlumu verin" feryadının ardından baygınlık geçirdi. Kadına, adliye personeli müdahale etti. Polis, adliye dışında da olay çıkmaması için güvenlik önlemi aldı.