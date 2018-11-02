İki okula iki yeni rektör
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan imzasıyla dün yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Sabancı ve Doğuş üniversitelerine rektör atandı.
Buna göre Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ebru Ural getirildi. Sabancı Üniversitesi’nin yeni rektörü ise üniversitenin kuruluşunda 1999-2002 arasında Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak diploma programının geliştirilmesi görevini üstlenen ve İsviçre’den Türkiye’ye kazandırılan önemli ve başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Yusuf Leblebici oldu. Prof. Dr. Leblebici, uluslararası sıralamalarda temel bilimler, mühendislik ve teknoloji alanında düzenli olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü’nde Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı’nın direktörü olarak görev yapıyordu.
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Leblebici’nin, dünya çapında başarılar kazanarak İsviçre’den Sabancı Üniversitesi’ne Rektör olarak dönmesi çok gurur verici. Son derece kıymetli bir bilim insanını ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi. ◊ Eğitim Servisi
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