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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / DHA
19.03.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

İki oğlunu öldüren babadan ilginç iddia: Bana bunları yaptıran kişi...

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İki oğlunu öldüren babadan ilginç iddia: Bana bunları yaptıran kişi...

ÜSKÜDAR'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi.  Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın suç tarihinde ve suçu izleyen günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, Nur Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

ADLİ TIP'TAN AKIL SAĞLIĞI TAM RAPORU

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından sanığın akli dengesine ilişkin hazırlanan raporun geldiği tutanaklara yazıldı. Raporda sanığın suç tarihinde ve suçu takip eden günlerde akıl hastalığının bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu tespitine yer verildi. 

Songül Güleryüz'ün Avukatı Özgür Akkaş, sanığın alt soyunu canavarca hisle öldürmek suçundan ve hakkında indirim uygulanmadan ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 

KARDEŞİNİ SUÇLADI

Sanık Aslan Güleryüz ise, mahkemedeki savunmasında "Bana bunları yaptıran kardeşim Mustafa Güleryüz'dür. Onun araştırılmasını ve dinlenmesini istiyorum" dedi. 

SAVCI İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Metin Aslan, sanık Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü, "Kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük oğlu Orçun Güleryüz'ü de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık Aslan Güleryüz, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanığın talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi. 

İki oğlunu öldüren babadan ilginç iddia: Bana bunları yaptıran kişi...

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor. 

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 

Cani baba kendini böyle savundu
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