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    İki milyon nüfuslu şehirde korku uyandıran gelişme! Bir anda yere yığıldılar

    İHA
    21.03.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:

    İki milyona yakın insanın yaşadığı Mersin'de bir fabrikanın karşısında arazide koyunlarını otlatan hayvan sahipleri, koyunların art arda yere yığıldığını farketti. Neler olduğunu anlayamadan tüm koyunlar otladıkları yere düşerek can çekişmeye başladı. Hayvanların can çekiştiğini gören sahipleri, telef olmadan koyunları kesti.

    Mersin’in Tarsus ilçesinde otlanan 31 koyun zehirlendi. Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi’nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Atermit fabrikası karşısındaki etrafı tellerle çevrili olan ve bir kısmı tren yoluna dayanan arsaya telin açık olduğu kısımdan giren koyunlar burada otlandı. Bir süre sonra 31 koyun can çekişmeye başladı. Koyunların sahipleri Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz tarafından hayvanlar telef olmaması için kesildi.

    İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşülerek otlardan ve kesilen hayvanlardan numune alındı.

    Koyunların sahibi Ramazan Marhan, hayvanların birden titrediğini, neden böyle olduğunu anlamadığını belirterek, "1-2 dakika içinde oldu. Büyük ihtimalle ota atılan ya da zehirli tankerlerin yıkandığı yerlerde otlanmasından kaynaklandı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yapacağı tahlillerin sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

    Etiketler: Mersin , zehirlenme , Koyun , gündem
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