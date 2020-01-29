İki masumu kurtaran kapı

SURİYE’de yıllarca güvenli bölge olarak görüldüğü için nüfusu 4 milyona çıkan İdlib, rejimin saldırısı altında zor günler geçiriyor. Türkiye’nin insani yardımları eksik olmasa da, halk can güvenliği nedeniyle 42 kilometre ötedeki Türkiye sınırına doğru göç ediyor. Rejim güçlerine en yakın bölge olan güney kırsalı ve batı bölgeleri terk edilmiş. Şehrin kuzeyindeki Habernuş kasabası yakınlarına Türkler tarafından kurulan kamptaki 314 çadırda yaklaşık 2 bin kişi barınıyor. Kamp ve yanı başındaki derme çatma çadırların ihtiyaçları Türkiye’den gelen gönüllülerce karşılanıyor. Buradan Türkiye sınırının hemen yanındaki Sarmada Kampı’na giderken Killi kasabasından geçiyoruz. Türkiye’ye yakın olduğu için güvenli bölge sayılan Killi’de sokaklar hareketli.

Cilvegözü’ne yakın Kafer Lusin’de ise Türkiye’den gelen kurumların inşa ettiği konutlar bulunuyor. 120 daire yapılmış. Bunlar ağırlıklı olarak yetim ve engellilere veriliyor.

İdlib’de geçirdiğim zamanlarda herkesin umudunun Türkiye’de olduğunu gördüm. En çarpıcı örneğine Cilvegözü Sınır Kapısı’nda şahit oluyorum. Suriye plakalı bir ambulans yanaşıyor. İçinde iki yaralı çocuk var. İkisi de cihazlarla hayata tutunuyor. Hemen bir Türk ambulansı yanaşıp iki çocuğu Hatay Devlet Hastanesi’ne götürmek üzere yola çıkıyor.