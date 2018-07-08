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    İki maden işçisinin ölümünde bir gözaltı

    AA
    08.07.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 2 işçinin öldüğü madende göçük olayına ilişkin, ocağı işlettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Bu arada olayın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu sahanın, FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağlandığı gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'nde dün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.
    Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maden ocağını kaçak olarak işlettiği ileri sürülen Ş.M.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    MADEN SAHASI FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KAPATILMIŞ

    Bu arada olayın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu sahanın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağlandığı gerekçesiyle 2016'da kayyum atanan şirketlerden birine ait olduğu ve şirketin daha sonra kapatıldığı bildirildi.

    Maden şirketinin kapatılmasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumunca saha ruhsatının iptal edildiği ve saha içindeki maden ocaklarının mühürlenerek kapatıldığını belirtildi.

    BİR İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

    Öte yandan kömür ocağında hayatını kaybeden işçiler Erkan Çonkur (45) ve Hasan Yıldız'ın (30) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.

    Yıldız'ın cenazesi Kilimli'nin Karadon Mahallesindeki Karadon Site Camisi'ne getirildi.

    Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

    Cenaze törenine, Kozlu Kaymakamı ve Vali Yardımcı Vekili Ahmet Karakaya, Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile sendika yöneticileri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra maden işçilerinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    Bu arada Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir otomotiv fabrikasında çalıştığı, yaklaşık 3-4 ay önce de memleketine döndüğü belirtilen Yıldız'ın ayrıca Zonguldak 1. Amatör Küme'de mücadele eden ve futbolcuların tamamı maden işçilerinden oluşan Subatanspor'da oynadığı aktarıldı.
    Cenaze esnasında Yıldız'ın giydiği kulübün formasının tabutunun üstüne konulduğu görüldü.

    Maden işçisi Çonkur'un cenazesi ise yakınları tarafından Kilimli'deki evinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerimin ardından dua edilip, helallik alındı.

    Çonkur'un cenazesi, Bartın'da ikindi vakti toprağa verilecek.

    Özel bir maden ocağından emekli olan Çonkur'un ise yaklaşık 20 gün önce kaçak maden ocağında işe başladığı öğrenildi.

    OLAY

    Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçiler Erkan Çonkur ve Hasan Yıldız mahsur kalmış, göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.

    Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu, Çonkur ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

    Etiketler: maden göçüğü
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