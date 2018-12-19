İki liderle ortak mitingler olabilir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir” dedi.
CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş şunları söyledi:
SON ÇERÇEVEYİ ÇİZERLER
“AK Parti’nin aday gösterdiği büyükşehirlerde MHP; MHP’nin aday gösterdiği yerlerde de AK Parti seçime girmeyecek. Büyükşehirlerdeki ilçeler üzerinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler. Hangi ilde hangi partinin aday koyacağı bellidir. Dolayısıyla burada önceden diğer parti adayını ortaya koymuşsa, adayını çekti. Sayın Devlet Bahçeli de büyük bir nezaketle Erzurum, Denizli ve Aydın’daki adaylarının geri çekildiğini parti olarak ilan ettiler. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılır. Özellikle çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir. Ocak ayının birinci ya da ikinci yarısında Ankara’da büyük bir lansmanla hem bütün adaylar bir araya getirilir hem de AK Parti’nin başta manifesto olmak üzere bu seçimde milletle paylaşacağı hususlar kamuoyuna açıklanmış olur. Bütçe görüşmeleri cuma günü bitecek. Bundan sonraki süreçte de İstanbul ve kalan diğer illerimizin aday tanıtımlarını yaparız.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle