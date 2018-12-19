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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
ANKARA
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İki liderle ortak mitingler olabilir

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İki liderle ortak mitingler olabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir” dedi.

CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş şunları söyledi:

SON ÇERÇEVEYİ ÇİZERLER

“AK Parti’nin aday gösterdiği büyükşehirlerde MHP; MHP’nin aday gösterdiği yerlerde de AK Parti seçime girmeyecek. Büyükşehirlerdeki ilçeler üzerinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler. Hangi ilde hangi partinin aday koyacağı bellidir. Dolayısıyla burada önceden diğer parti adayını ortaya koymuşsa, adayını çekti. Sayın Devlet Bahçeli de büyük bir nezaketle Erzurum, Denizli ve Aydın’daki adaylarının geri çekildiğini parti olarak ilan ettiler. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılır. Özellikle çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir. Ocak ayının birinci ya da ikinci yarısında Ankara’da büyük bir lansmanla hem bütün adaylar bir araya getirilir hem de AK Parti’nin başta manifesto olmak üzere bu seçimde milletle paylaşacağı hususlar kamuoyuna açıklanmış olur. Bütçe görüşmeleri cuma günü bitecek. Bundan sonraki süreçte de İstanbul ve kalan diğer illerimizin aday tanıtımlarını yaparız.” 

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