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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.12.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

İki küçük çocuk bu araçtan çıkıp köye kadar yürüdü... Acı haber anneyi yıktı

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İki küçük çocuk bu araçtan çıkıp köye kadar yürüdü... Acı haber anneyi yıktı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki muhtar öldü, 2 çocuğu yaralandı. Olay, kazada bir süre bilinçleri kapanan 2 çocuğun kendilerine gelip gece saatlerinde yürüyerek ulaştıkları köydeki annelerine haber vermesiyle ortaya çıktı.

Karayaprak köyü muhtarı Erkan Celep'in (38) kullandığı 24 M 6072 plakalı minibüs, dün akşam saatlerinde Refahiye-Karayaprak karayolunda kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Devrilen araçtaki muhtar Erkan Celep ile çocukları Sıla (10) ve Demircan Celep (7) yaralandı.

Bir süre bilinç kaybına uğrayan yaralı Celep kardeşler, kendilerine geldikten sonra gece saatlerinde telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Kazanın olduğu alanda cep telefonunun çekmemesi nedeniyle yürüyerek sabah saatlerinde köylerindeki evlerine ulaşan kardeşler, durumu anneleri İpek Celep'e bildirdi.

Anne İpek Celep'in de haber vermesiyle hem olay yerine hem de köye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Kaza yerine giden ekiplerce yapılan kontrolde baba Erkan Celep'in olay yerinde can verdiği anlaşıldı.

Hayati tehlikesi olmayan Sıla ve Demircan Celep ise köye gelen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erkan Celep'in cesedi ise otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Baba Celep ile 2 çocuğunun, ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra köydeki evlerine dönerken kaza yaptığı belirtildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (04.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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