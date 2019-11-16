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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
16.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

İki kızını da öldürmüştü! Akli dengesi yerinde çıktı...

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İki kızını da öldürmüştü! Akli dengesi yerinde çıktı...

ANKARA'da geçen yıl mayıs ayında kızları 5 yaşındaki Beren'i boğarak, 7 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Lütfiye Alver'e (28), Adi Tıp Kurumu'nun 'akli dengesi yerinde' raporu doğrultusunda, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda ev kadını Lütfiye Alver, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olan eşi işteyken evde kızı Kübra'yı bıçaklayarak, Beren'i ise boğarak öldürdü. Lütfiye Alver daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 

'AKLİ DENGESİ YERİNDE'

Tutuklanan Lüffiye Alver, Ankara 31'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada eşi Zekeriya Alver, yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'nun, sanık Alver'in, akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki raporu okudu. Sanık Alver rapor hakkında, "O anki ruh halimle şu anki ruh halim aynı olamaz. Olay sonrası ilaç kullandım, tedavi gördüm.

Şimdi iyiyim. Olay sırasında ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

'RUH HALİ SAĞLIKLIYSA, ŞİKAYETÇİYİM'

Raporla ilgili söz verilen şikayetçi Alver'in eşi Zekeriya Alver, "Ben sana yanlış yapmadım, sadece sevdim. Olaydan bir gün önce eşimle tartıştım; ama asla kavga etmedim. Olaydan sonra 'Eşim yapmaz, Lütfiye yapmaz' dedim. Ama cezai ehliyeti yerindeyse, ruh hali sağlıklıysa Allah'ından bulsun. Ondan şikayetçiyim" diye konuştu.

'KARAR BUGÜN VERİLSİN'

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, Beren Alver'i eşarpla boğarak, Kübra Alver'i ise bıçaklayarak öldürdüğünün anlaşıldığını, bu kapsamda sanığın 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanığın avukatı, savunma için ek süre talebinde bulundu. Ancak sanık Alver, "Ben kararın bugün verilmesini istiyorum. Bitsin hakim Bey" dedi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti tam olduğu yönündeki Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda sanık Alver'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, indirim uygulanmasına yer olmadına hükmetti.

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