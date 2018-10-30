İki kız kardeşten işyerine çekiçli saldırı... Kimse onları durduramadı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız kardeşlerin cep telefonu bayisini çekiçlerle basıp kapı, vitrin camları ile bilgisayarı kırmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Rukiye K. ile ablası Esma E.’nin 24 Temmuz günü cep telefonu bayisine gelerek çekiçle zarar vermelerinin görüntüleri ortaya çıktı. Rukiye K. ve ablası Esma E. bayiye gelerek önce bayinin cam kapısını ellerindeki çekiçle kırıp içeri girdi. İki kız kardeş telefonların bulunduğu vitrinin camlarını kırdı. Rukiye K. hızını alamayarak daha sonra da masa üzerinde bulunan bilgisayara vurmaya başladı. Çekiç sapından çıkınca ablasının elindeki çekici alıp iş yerine zarar vermeye devam etti. Cep telefonu bayisinde bulunan şahsın ise donup kalarak kadınlara hiç tepki veremediği görüldü.
Bu sırada dışarıdan gelen komşu esnaf, kız kardeşleri sakinleştirmeye çalıştı ancak Rukiye K. bir türlü sakinleşmeyerek masa üzerindeki eşyalara zarar vermeye devam etti. Kız kardeşler daha sonra komşu esnafın yardımıyla içeriden çıkartılıp götürüldü.
Cep telefonu bayisi H.Ö. polise giderek kız kardeşlerden şikayetçi oldu. Olayın, işyeri sahibi H.Ö.'nün kendisini terk eden Rukiye K.’nin kardeşini dövdürmesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.
Şikayet üzerine de kız kardeşlerinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.
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