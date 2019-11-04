İki kıta arası 140 bin kişi koştu

DÜNYADA iki kıta arasında koşulan tek mataron olan organizasyonun startını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan birlikte verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Spor İstanbul’un ‘İstanbul Senin Durma Koş’ sloganıyla düzenlediği 42 kilometre 195 metrelik maratonda dört ayrı yarış vardı. Maraton saat 08.45’te tekerlekli sandalye yarışı ile başladı. Organizasyonda saat 9.00’da 42 kilometrelik yarışın startı verildi. 33 bin atletin yer aldığı 15 kilometrelik koşu saat 9.15’te başladı. Organizasyonda son olarak yaklaşık 100 bin kişinin yer aldığı halk koşusu yapıldı.

7 BİN POLİS GÖREV ALDI





Maraton için 7 bin polis güvenlik önlemi aldı. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1200 polis, ‘Polis Zinde Vatandaş Güvende’ sloganıyla maratona katıldı. Kırmızı ve mavi kıyafetleriyle halk koşusuna katılan polisler, “Bizim Önceliğimiz Sizin Güvenliğiniz” mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu güzel maratonun dünyanın en iyi 3 maratonundan biri olmaya doğru koşmasını umut ediyorum” diye konuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “Kardeşliğe, dostluğu, güzel olan her şeye, bize ait olan her şeye sahip çıkma sebebiyle koşuyoruz. Bir temamız var, gözümüzün aydınlığı, geleceğimiz olan çocuklarımız için koşuyoruz” dedi.

KENYALI ATLET REKOR KIRDI



Rekor kıran atlet Kenyalı Daniel Kipkore Kibet’in ödülünü Ekrem İmamoğlu verdi.



Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet 2.09.44’lük derecesiyle birinci tamamlayarak geçen yılın kazanan ismi Felix Kimutai’nin 2.09.57 derecelik rekorunu kırmayı başardı. Erkeklerde 2.09.57’lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09’luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi ise Polat Kemboi Arıkan elde etti. Arıkan parkuru 2.12.57’lik derecesiyle 6’ncı sırada bitirdi. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2.23.40’lık derecesiyle parkuru birinci sırada tamamladı. Etiyopya’dan Tigist Abayechew 2.24.15’lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16’lık derecesiyle üçüncü oldu. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi 8’inci olan Büşra Nur Koku elde etti.

KARNI BURNUNDA 42 KM





- İZMİR’de yaşayan 33 haftalık hamile beden eğitim öğretmeni Özlem Işık (28) ‘spina bifida’ hastalığına dikkati çekmek amacıyla Vodafone İstanbul Maratonu’nda 42 kilometre koştu. Yaklaşık 6 saatte bitiş çizgisi olan Sultanahmet Meydanı’na ulaşan Özlem Işık şöyle konuştu: “Koşu çok güzeldi. Hiç zorlanmadım. Ben uzun mesafe koşmayı seven bir insanım. ‘Spina bifida’ derneğine destek amacım da hastalığın hamilelikte oluşması. Bebekte oluşan omurga açıklığına bağlı bir hastalık. Bu yüzden hastalara umut olabilmek için bu derneği destekliyorum. Kız çocuk bekliyoruz. İsmini Mavi koyacağız.”

YARIŞ BAHANE SELFIE ŞAHANE





- HALK koşusuna katılan on binlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti. Köprüde kahve içen de vardı, kahvaltı yapan da. Ancak hemen hemen herkes, normalde yürüyerek geçmenin yasak olduğu köprüden geçtikleri anları cep telefonlarıyla fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI’NDA DUA





- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu maraton öncesinde 14 ayrı daldan 21 Avrupa ve dünya şampiyonu ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Barış Pınarı harekâtı dolayısıyla Bakan Kasapoğlu ve sporcular, dua edip asker selamı verdi. Bakan Kasapoğlu, “Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin simgesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hareketlenecek, azim ve kararlılık simgesi, maraton heyecanı yaşayacağız. Asya ve Avrupa’yı birleştireceğiz, gönülleri birleştireceğiz” dedi.

ŞAMPİYONLAR DA ORADAYDI

- MARATON sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getirdi. Çeşitli sosyal yardım projelerine farkındalık yaratmak için Şahika Ercümen, Serap Özçelik Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Süleyman Atlı, Atakan Yüksel, Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir, Beytullah Eroğlu, Ayşegül Pehlivanlar, Ramil Guliev, Yasmani Copello, Tuğba Güvenç, Salih Korkmaz, Selin Söğütlügil, Neslihan Demir, Kerem Gönlüm gibi birçok şampiyon sporcu katıldı. Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de forma giyen Gökhan İnler İstanbul Maratonu’nda 15 kilometre yarışında yer aldı. Maratonda Neslihan Demir, Kerem Gönlüm, Merve Oflaz ve Furkan Andıç gibi isimler de çocuklar için koştu.-Deniz BOY