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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

İki kişiyi dolandırmakla suçlanan 76 yaşındaki şüpheli yakalandı

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İki kişiyi dolandırmakla suçlanan 76 yaşındaki şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 gün arayla iki kişiyi 545 Euro, 390 Dolar ve 1950 Lira dolandırdığı öne sürülen Nizamettin G. (76), Gazipaşa ilçesinde yakalandı.

Alanya’da 19 Eylül günü Saray Polis Merkezi’ne başvuran taksi şoförü H.T. (41), Avsallar Mahallesi’nde 70’li yaşlarda bir kişinin aracına bindiğini, birlikte ilçedeki bir siteye gittiklerini söyledi. Site güvenliğinin, yanında 100 liradan fazla para varsa kendisini içeri almayacağını söylemesi üzerine yanındaki 545 Euro, 190 Dolar ve 1950 TL ile araç ruhsatını aracına binen kişiye verdiğini kaydeden H.T., siteye girdikten sonra inen müşterinin ortadan kaybolduğunu söyledi. Müşteriye ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını belirten H.T., şikayetçi oldu.

29 Eylül günü Cumhuriyet Polis Merkezi'ne müracaatta bulunan T.D. (43) de yine aynı yaşlarda bir erkek şüphelinin Şekerhane Mahallesi’nde kendisini 200 dolar dolandırdığını kaydederek, şikayette bulundu.

GAZİPAŞA’DA YAKALANDI

Her iki şikayet üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Nizamettin G. olduğunu tespit etti. Takibe alınan Nizamettin G., Gazipaşa'da yakalandı. Alanya'ya getirilen şüphelinin Saray Polis Merkezi'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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