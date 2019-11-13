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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
13.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

İki kardeşte aynı acı kaderi paylaşmıştı... Anne için suç duyurusu!

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İki kardeşte aynı acı kaderi paylaşmıştı... Anne için suç duyurusu!

RİZE'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz'un (4), 4 yıl önce de ağabeyi Harun Havuz'un (4) aynı pencereden düşerek öldüğünün ortaya çıkması üzerine komşu Kadriye Tüfekçi, anne Emine Havuz hakkında suç duyurusunda bulundu.

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  • Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu
  • Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu
  • Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu
  • Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin ölümünde anneye suç duyurusu
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ

2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

ANNE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ailenin komşusu Kadriye Tüfekçi, çocukların ölümünde anne Emine Havuz’un ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüfekçi, “Namaz kılarken bir ses duydum, korna sesi vardı.

Herhalde ‘kaza oldu’ dedim, baktım ki bir kişi bağırıyor ‘Abla çocuk düştü’ diye. Ben de kendi çocuğum olur diye düşünerek baktım, sonra Fatma Nur olduğunu anladım. Hemen koşarak aşağı indim.

Görenler ambulansı çağırdılar, ambulans geldi. Ambulans geldikten sonra annesi aşağıya indi. Ben ambulansa bindim, Fatma Nur ile birlikte hastaneye gittim, annesi gelmedi, burada kaldı” dedi.

‘O ANNEYE ÇOCUK EMANET EDİLMEZ’

Çocuğun annesinin normal olmadığını öne süren Kadriye Tüfekçi, “Bu olayda ihmali var. Dört sene önce oğlu da aynı şekilde 6’ıncı kattan düştü. Yine aynı olay, aynı durum. Ben bugün savcılığa da gittim, suç duyurusunda bulundum ki burada ihmal var.

Anne zaten ilaç kullanıyor, psikolojisi bozuk. Normal bir insan değil, çocuk emanet edilmez. Oğlu düştüğünde söyledik ama kimse dikkate almadı.

Hatta ben bunun korkusunu da çekiyordum. Bir hafta önce bana hamile olduğunu söyledi dedim ki ‘Şimdi bir tane yapacaksın, öbürünü atarsın’, aynı bu şekilde ifade mi kullandım. ‘Yok öyle bir şey yapmam’ dedi.

Beni sever, lafımı da dinler. Bu anne bir çocuğa bakacak durumda değil.

Çocuğa acıdığım için ilgilendim, çocuğa bir şey olmasın diye, öbür oğlan düştüğü için onun korkusu vardı. Doktor çocuğa ilaç verirse nasıl vereceğini bilmiyor, bana gelirdi ben söylerdim nasıl kullanması gerektiğini.

Kendi ilaçlarını nasıl kullanacağını bilmez, gelir bana sorar ben söylerdim. Bazen çocuğu evde bırakıp bana gelirdi, kızardım ona. ‘Eve git çocuğu sakın yalnız bırakma, düşer aman dikkat et’ derdim” diye konuştu.

'ANNEYİ UYARDIK'

Çocuğunu pencereden düşer diye hiç kollamadığını söyleyen Tüfekçi, “Öbür çocuk düştüğünde eşini uyardım, 'Dikkat edin, 6'ncı katta oturacak bir insan değil ya birinci kata taşın ya da buradan çık’ dedim. Apartman sakinleri olarak hep gözlüyorduk.

Dört sene önce olan olay tekrarlandı, acı bir olay, bir anne olarak ben daha çok perişan oldum” ifadelerini kullandı.  

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