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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
05.03.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

İki kardeşin yürek burkan dramı

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İki kardeşin yürek burkan dramı

ANKARA'da 'Osler Weber Rendu Sendromu' hastalığı ile mücadele eden Nurcan Mısırlı (20) ile Esra Fermanlı (18) kardeşlerin dramı, yürek burktu. Anneleri tarafından biri 22 günlükken, diğer ise 10 günlükken koruyucu ailelere verilen, 2 yıl önce de bir televizyon programı sayesinde birbirine kavuşan iki kardeş, iyileşip okula gitmek ve çalışmak istediklerini söyledi.

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  • Yıllar sonra birbirlerini bulan iki kardeşin dramı
  • Yıllar sonra birbirlerini bulan iki kardeşin dramı
  • Yıllar sonra birbirlerini bulan iki kardeşin dramı
  • Yıllar sonra birbirlerini bulan iki kardeşin dramı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Nurcan Mısırlı henüz 22 günlükken, Esra Fermanlı ise 10 günlükken anneleri tarafından koruyucu aileye verildi. Gaziantep'te yaşayan Esra Fermanlı, 2017 yılında Esra Erol'un programına katıldı. Program sayesinde Fermanlı, Konya'da oturan kardeşi Nurcan Mısırlı ile buluştu. Nurcan Mısırlı, programdan sonra, ​'Osler Weber Rendu Sendromu' hasatlığının tedavisi nedeniyle 5 yıldır koruyucu annesiyle Ankara'da yaşayan kardeşi Esra Fermanlı'nın yanına geldi. Ankara'da buluşarak kardeşiyle hasret gideren Nurcan Mısırlı, onun yaşadığı sağlık sorunlarının benzerlerinin kendisinde de olduğunu fark ederek hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde Nurcan Mısırlı'da da aynı hastalık tespit edildi. Nurcan Mısırlı da koruyucu annesiyle Ankara'da kardeşinin yanına taşındı ve iki kardeş, hastalıkla birlikte mücadele etmeye başladı. Öz annelerinin de 2015 yılında aynı hastalıktan öldüğünü öğrenen Nurcan ve Esra, hemen hemen her gün Gazi Üniversite Tıp Fakültesi'ne giderek tedavilerini sürdürüyor.

'HASTALIK PEŞİMİZİ BIRAKMIYOR'

Nurcan Mısırlı, televizyon programı sayesinde birbirlerini bulduklarını, test yaptırdıklarını ve kardeş olduklarının ortaya çıktığını söyledi. Nurcan Mısırlı, kardeşiyle yıllar sonra birbirlerini bulmanın sevincini yaşarken, hastalığın peşlerini bırakmadığını belirtti. Tedavi sürecinde okula gidemediklerini anlatan Nurcan Mısırlı, ''Biz de hayatımızı yaşamak istiyoruz; ama hastaneye gitmekten vakit kalmıyor. Biyolojik annemiz 2015 yılında bu hastalıktan dolayı vefat etmiş. Hastalığımızla ilgili olarak artık maddi ve manevi çok sıkılmış durumdayız. Hastane paraları, ilaç paraları, çok zor durumdayız" dedi.

'KANAMALARIMIZ BİRDEN BİRE OLUYOR'

Rahatsızlığının mide kanamasıyla başladığını ifade eden Nurcan Mısırlı, "Şu an hastalıktan dolayı çalışamıyoruz, okula gidemiyoruz, zaten doktorlarımız da izin vermiyor. Kanamalarımız birden bire oluyor. Ağızdan, burundan, gözden, kulaktan ansızın kanama olabiliyor. Bir müddet durduğu da oluyor, saatlerce kanadığı da oluyor. İkimizin de babası memlekette.

Biz annelerimiz ile birlikte burada aynı evde kalıyoruz. Ancak bu hastalık hem bizi, hem ailelerimizi maddi ve manevi çok yordu. Yıllar sonra birbirimize kavuşmanın sevincini doyasıya yaşayamadık" şeklinde konuştu.

'BULUŞTUĞUMUZDAN BERİ HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Esra Fermanlı ise 4 yaşında burun kanamalarının başlamasıyla hastalığının ortaya çıktığını anlatarak şunları söyledi:

"Ankara'da ilk olarak Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi gördüm. Ardından Gazi Üniversitesi'ne geçtim. Şimdi orada romatoloji başta olmak üzere hematoloji, onkoloji tüm bölümlerde tedavi görüyorum. Sabah uyandıktan sonra ilk olarak hastaneye gidiyoruz. Daha sonra tüm günümüz hastanede geçiyor. Saat 16.00- 17.00 gibi de bazen hastaneyi doktorlarla birlikte kapattığımız bile oluyor. Sonra gelip yatıyoruz zaten, başka bir şey yok.

Esra Erol'un programına katıldığımda amacım annem ve ablamı bulmaktı. Ama annemin 3 yıl önce aynı hastalıktan öldüğünü öğrendim. Ablamı buldum; ama onunla doyasıya bir mutluluk yaşayamadık. Çünkü buluştuğumz günden bu yana aynı hastalıkla mücadele ediyoruz. Biz artık bu hastalığa kesin bir çözüm bulunmasını istiyoruz. İyileşip okula gitmek, çalışmak istiyoruz."

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