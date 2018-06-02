İki kardeşi ayıran feci kaza

Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde İzmir istikametine seyreden Yunus Özen'in (31) kullandığı 16 YE 639 plakalı otomobil, Kültürpark mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araç daha sonra çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yunus Özen ve kardeşi Ozan Özen'i (21) ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.
Yunus Özen, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ameliyata alınan Ozan Özen'in ise hayatı tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Yunus Özen