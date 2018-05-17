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    İki İsrailli gazeteciye tepki

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    17.05.2018 - 22:46 | Son Güncelleme:

    GAZZE’deki katliamın ardından Taksim’de röportaj yapan iki İsrailli gazeteci, tartaklandıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.

    Hadashot TV News kameramanı Oded Bino ve muhabir Ohad Hemo önceki gün Taksim Meydanı’nda vatandaşlarla röportaj yaptı. “İsrail hakkında, son günlerdeki çatışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi sorular yönelten ekip, 16.00 sıralarında da meydanda müşteri bekleyen taksicilerle görüştü. Çevrede toplananlardan Azeri uyruklu bir kadın, iddiaya göre gazetecilere “Filistin’de insan öldürüyorsunuz, bir de gelip burada haber yapıyorsunuz” diye bağırdı. Bu sırada vatandaşlar da muhabirlerin etrafına toplandı. Azeri kadın ve iki kişi, iddiaya göre muhabirlerin omuzlarına ve enselerine vurdu. Bu sırada polis olay yerine gelerek müdahale etti. Polisler, İsrailli ekibin şikâyeti üzerine Azeri kadını gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi’ne götürülen kadın, ifadesi alınarak bırakıldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gazeteci , tepki , gündem
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